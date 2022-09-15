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Песков назвал фейком публикацию The Sun о покушении на Путина

Ведомости

Информация о покушении на президента России Владимира Путина, опубликованная таблиодом The Sun, не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

У представителя Кремля поинтересовались, имеет ли публикация издания под собой какие-либо основания. «Нет, не имеет», — ответил Песков (цитата по ТАСС). 

Ранее сведения о «покушении» на российского лидера появились в одном из Telegram-каналов. Позже The Sun пересказало сообщение. Из публикации таблоида следует, что на президентский кортеж якобы была совершена атака, когда он двигался в сторону резиденции главы государства. 

Песков и ранее неоднократно опровергал публикации западных СМИ. Так, в июле пресс-секретарь назвал фейком публикацию газеты The New York Times о потерях вооруженных сил России на Украине. «В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков», — сказал Песков. 

Накануне представитель Кремля также назвал ложью сообщение Reuters о соглашении между Россией и Украиной в начале спецоперации. По данным источников агентства, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в начале спецоперации на Украине обеспечил согласие Киева не вступать в НАТО, но договоренность якобы была отвергнута Путиным. «Это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Ничего подобного не было. Это совершенно неверная информация», — подчеркнул пресс-секретарь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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