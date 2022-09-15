Песков назвал фейком публикацию The Sun о покушении на Путина

Накануне представитель Кремля также назвал ложью сообщение Reuters о соглашении между Россией и Украиной в начале спецоперации. По данным источников агентства, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в начале спецоперации на Украине обеспечил согласие Киева не вступать в НАТО, но договоренность якобы была отвергнута Путиным. «Это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Ничего подобного не было. Это совершенно неверная информация», — подчеркнул пресс-секретарь.