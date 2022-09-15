Песков назвал фейком публикацию The Sun о покушении на Путина
Информация о покушении на президента России Владимира Путина, опубликованная таблиодом The Sun, не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
У представителя Кремля поинтересовались, имеет ли публикация издания под собой какие-либо основания. «Нет, не имеет», — ответил Песков (цитата по ТАСС).
Ранее сведения о «покушении» на российского лидера появились в одном из Telegram-каналов. Позже The Sun пересказало сообщение. Из публикации таблоида следует, что на президентский кортеж якобы была совершена атака, когда он двигался в сторону резиденции главы государства.
Песков и ранее неоднократно опровергал публикации западных СМИ. Так, в июле пресс-секретарь назвал фейком публикацию газеты The New York Times о потерях вооруженных сил России на Украине. «В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков», — сказал Песков.
Накануне представитель Кремля также назвал ложью сообщение Reuters о соглашении между Россией и Украиной в начале спецоперации. По данным источников агентства, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в начале спецоперации на Украине обеспечил согласие Киева не вступать в НАТО, но договоренность якобы была отвергнута Путиным. «Это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Ничего подобного не было. Это совершенно неверная информация», — подчеркнул пресс-секретарь.
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