Число погибших в результате ракетного удара по центру Херсона выросло до трех
Число жертв ракетного обстрела администрации Херсонской области увеличилось до трех. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Херсона.
«Трое погибших, в том числе двое случайных прохожих», — сказал источник.
Ранее сегодня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетные удары по центру Херсона. По данным «РИА Новости», пять ракет упали рядом со зданием областной администрации.
Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева уточнила, что как минимум одна ракета попала по зданию ВГА. По ее словам, в результате обстрелов пострадала начальник департамента труда и социальной политики Алла Бархатнова. Сообщалось об одном погибшем — водителе Бархатновой.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ходе спецоперации в мае российские военные полностью взяли под контроль Херсонскую область. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе не осталось органов власти, подконтрольных Киеву. В области были сформированы новые пророссийские администрации.
Контрнаступление ВСУ продолжается с конца августа. Украинские войска предприняли попытки продвинуться в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Тогда в Минобороны России заявили, что российские войска отразили атаку. Потери ВСУ на Херсонском направлении превысили 3500 человек.
В начале сентября попытки наступления продолжились. Однако российские военные заявили, что действия Украины не увенчались успехом, противник понес большие потери. После этого, по данным Минобороны, Киев прекратил наступление на Николаево-Криворожском направлении. В то же время 10 сентября российское военное ведомство сообщило об отводе войск из Изюма и Балаклеи в Харьковской области на территорию ДНР.
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