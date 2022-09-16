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Число погибших в результате ракетного удара по центру Херсона выросло до трех

Ведомости

Число жертв ракетного обстрела администрации Херсонской области увеличилось до трех. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Херсона.

«Трое погибших, в том числе двое случайных прохожих», — сказал источник. 

Ранее сегодня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетные удары по центру Херсона. По данным «РИА Новости», пять ракет упали рядом со зданием областной администрации. 

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева уточнила, что как минимум одна ракета попала по зданию ВГА. По ее словам, в результате обстрелов пострадала начальник департамента труда и социальной политики Алла Бархатнова. Сообщалось об одном погибшем — водителе Бархатновой.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.  

В ходе спецоперации в мае российские военные полностью взяли под контроль Херсонскую область. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе не осталось органов власти, подконтрольных Киеву. В области были сформированы новые пророссийские администрации.

Контрнаступление ВСУ продолжается с конца августа. Украинские войска предприняли попытки продвинуться в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Тогда в Минобороны России заявили, что российские войска отразили атаку. Потери ВСУ на Херсонском направлении превысили 3500 человек. 

В начале сентября попытки наступления продолжились. Однако российские военные заявили, что действия Украины не увенчались успехом, противник понес большие потери. После этого, по данным Минобороны, Киев прекратил наступление на Николаево-Криворожском направлении. В то же время 10 сентября российское военное ведомство сообщило об отводе войск из Изюма и Балаклеи в Харьковской области на территорию ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных