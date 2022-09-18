В центре Еревана проходит акция с требованием выхода Армении из ОДКБ
В Ереване проходит акция с требованием выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает «Интерфакс». Демонстранты собрались у центра искусств «Гафесчян», где находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
По оценкам агентства, в демонстрации принимают участие несколько сотен человек. Среди участников акции — представители Европейской партии Армении во главе с ее председателем Тиграном Хзмаляном, руководители различных прозападных общественных организаций.
Митингующие держат в руках флаги США, плакаты с надписью о необходимости выхода Армении из ОДКБ, выкрикивают соответствующие лозунги. Участники акции заявляют, что в случае выхода из ОДКБ Армения может получить военное содействие Запада.
17 сентября в Ереван на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном прибыла спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пэлоси. В ходе визита 17-19 сентября она должна встретиться с премьер-министром страны Николом Пашиняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в сфере безопасности, писало агентство Armenpress.
В ночь на 13 сентября азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сотк, Горис и Джермук, сообщило минобороны Армении. 16 сентября Пашинян заявил о 135 погибших с армянской стороны в результате обстрелов.
13 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации на границе. Однако утром 14 сентября обстрелы продолжились. 15 сентября в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном.