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В центре Еревана проходит акция с требованием выхода Армении из ОДКБ

Ведомости

В Ереване проходит акция с требованием выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает «Интерфакс». Демонстранты собрались у центра искусств «Гафесчян», где находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

По оценкам агентства, в демонстрации принимают участие несколько сотен человек. Среди участников акции — представители Европейской партии Армении во главе с ее председателем Тиграном Хзмаляном, руководители различных прозападных общественных организаций.

Митингующие держат в руках флаги США, плакаты с надписью о необходимости выхода Армении из ОДКБ, выкрикивают соответствующие лозунги. Участники акции заявляют, что в случае выхода из ОДКБ Армения может получить военное содействие Запада.

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17 сентября в Ереван на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном прибыла спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пэлоси. В ходе визита 17-19 сентября она должна встретиться с премьер-министром страны Николом Пашиняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в сфере безопасности, писало агентство Armenpress.

В ночь на 13 сентября азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сотк, Горис и Джермук, сообщило минобороны Армении. 16 сентября Пашинян заявил о 135 погибших с армянской стороны в результате обстрелов.

13 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации на границе. Однако утром 14 сентября обстрелы продолжились. 15 сентября в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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