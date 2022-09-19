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Путин встретится в Москве с лидером боснийских сербов 20 сентября

Ведомости

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 сентября, встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины от Сербии Милорадом Додиком, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да. Такая встреча запланирована», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Ранее глава представительства Республики Сербской в Москве Душко Перович заявлял, что Додик намерен встретиться с Путиным 20 сентября.

Накануне в интервью ТАСС политик отметил, что намерен обсудить с Путиным вопросы строительства газопровода, культурное сотрудничество и пригласить российского лидера посетить Баня-Луку.

Российский лидер встретился с Додиком в июне на полях Петербургского международного экономического форума. В декабре 2021 г. Додик заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о сохранении цены на газ для Республики Сербской на прежнем уровне $290 за 1000 куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных