Путин встретится в Москве с лидером боснийских сербов 20 сентября
Президент России Владимир Путин во вторник, 20 сентября, встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины от Сербии Милорадом Додиком, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да. Такая встреча запланирована», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).
Ранее глава представительства Республики Сербской в Москве Душко Перович заявлял, что Додик намерен встретиться с Путиным 20 сентября.
Накануне в интервью ТАСС политик отметил, что намерен обсудить с Путиным вопросы строительства газопровода, культурное сотрудничество и пригласить российского лидера посетить Баня-Луку.
Российский лидер встретился с Додиком в июне на полях Петербургского международного экономического форума. В декабре 2021 г. Додик заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о сохранении цены на газ для Республики Сербской на прежнем уровне $290 за 1000 куб. м.
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