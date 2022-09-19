Путин встретится в Москве с лидером боснийских сербов 20 сентября

Российский лидер встретился с Додиком в июне на полях Петербургского международного экономического форума. В декабре 2021 г. Додик заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о сохранении цены на газ для Республики Сербской на прежнем уровне $290 за 1000 куб. м.