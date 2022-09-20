Минобороны РФ сообщило об уничтожении цеха бронетанкового завода в Николаеве

В районе села Богородичное Донецкой народной республики (ДНР) было уничтожено 120 украинских военных, а также три танка и 12 автомобилей. В Николаевской области украинская сторона также понесла потери. Кроме того, ведомство сообщает о поражении пяти складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях.