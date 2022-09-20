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Минобороны РФ сообщило об уничтожении цеха бронетанкового завода в Николаеве

Ведомости

Минобороны России опубликовало очередную сводку о ходе спецоперации на Украине в своем Telegram-канале. В частности, в ведомстве сообщили об уничтожении цеха бронетанкового завода в Николаеве. 

По данным министерства, в нем украинские военные ремонтировали военную технику. Также в Минобороны рассказали о ликвидации огневыми ударами около 100 украинских военных и семи бронированных машин в районах Терновки и Андреевки Херсонской области. 

В районе села Богородичное Донецкой народной республики (ДНР) было уничтожено 120 украинских военных, а также три танка и 12 автомобилей. В Николаевской области украинская сторона также понесла потери. Кроме того, ведомство сообщает о поражении пяти складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях.

Российские военные подчеркнули, что Киев продолжает наносить удары в районе Запорожской АЭС. «В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции», — говорится в сообщении. Минобороны уточнило, что радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме.

Накануне министерство сообщило об уничтожении в Запорожье цехов завода «Искра», в которых обслуживали американские РСЗО HIMARS. По данным ведомства, украинская сторона также понесла потери в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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