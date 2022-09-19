Минобороны сообщило об уничтожении в Запорожье цехов по обслуживанию РСЗО HIMARS
Российские военные уничтожили цеха на заводе «Искра» в Запорожье, на которых проводилось обслуживание американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В городе Запорожье высокоточным ударом Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожены цеха на заводе "Искра", в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS», – заявил он.
Кроме того ВКС России поразили места сосредоточения живой силы и военной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад и 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, уничтожив до 200 военнослужащих и 11 единиц техники. Также украинская сторона понесла потери в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительно до $600 млн военной помощи, в которую войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, около 36 000 105-мм артиллерийских снарядов, 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских боеприпасов и др.
8 сентября президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на $675 млн. В него также вошли боеприпасы для HIMARS, четыре гаубицы калибра 105 мм, а также 36 000 снарядов для нее. Кроме того, госдепартамент США сообщил конгрессу о планах выделить еще $2 млрд военной помощи Украине и соседним странам. Уточняется, что $1 млрд пойдет на укрепление безопасности Украины, а еще $1 млрд передадут соседям. Российские власти неоднократно критиковали поставки иностранного оружия украинской армии.
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