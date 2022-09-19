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Минобороны сообщило об уничтожении в Запорожье цехов по обслуживанию РСЗО HIMARS

Ведомости

Российские военные уничтожили цеха на заводе «Искра» в Запорожье, на которых проводилось обслуживание американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В городе Запорожье высокоточным ударом Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожены цеха на заводе "Искра", в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS», – заявил он.

Кроме того ВКС России поразили места сосредоточения живой силы и военной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад и 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, уничтожив до 200 военнослужащих и 11 единиц техники. Также украинская сторона понесла потери в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительно до $600 млн военной помощи, в которую войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, около 36 000 105-мм артиллерийских снарядов, 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских боеприпасов и др.

8 сентября президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на $675 млн. В него также вошли боеприпасы для HIMARS, четыре гаубицы калибра 105 мм, а также 36 000 снарядов для нее. Кроме того, госдепартамент США сообщил конгрессу о планах выделить еще $2 млрд военной помощи Украине и соседним странам. Уточняется, что $1 млрд пойдет на укрепление безопасности Украины, а еще $1 млрд передадут соседям. Российские власти неоднократно критиковали поставки иностранного оружия украинской армии.

Ранее по теме: МИД предупредил США о последствиях поставок Украине ракет большей дальности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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