Трасс сообщила, что России никто не угрожает
России никто не угрожает, об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ходе своего выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН. Она также подчеркнула, что Лондон продолжит осуществлять военную помощью Киеву. Трансляция ее речи велась телеканалом CNBC на YouTube.
«Я обещаю, что мы сохраним или увеличим нашу военную помощь Украине», — сказала Трасс, отметив, что «России никто не угрожает». Она также добавила, что во время ее выступления на Украину приезжают новые вооружения из Великобритании, включая систему MLRS.
По информации Financial Times, Великобритания намерена направить Украине в 2023 г. не меньше 2,3 млрд фунтов стерлингов (около $2,3 млрд) в качестве военной помощи. В этом году она уже выделила эту сумму.
Ранее в МИД Великобритании сообщили, что страна никогда не признает итоги референдумов по вопросу о присоединении к России на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.
Завтра, 23 сентября, на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей начнутся референдумы по вопросу о присоединении к территории России. Голосование продлится до 27 сентября, после чего в течение пяти дней результаты будут объявлены, об этом накануне, 21 сентября, сообщили в избирательной комиссии Херсонской области.
На фоне этих событий накануне, 21 сентября, с обращением к гражданам России выступил президент Владимир Путин, в котором он поддержал идею проведения референдумов. Кроме того, он объявил о частичной мобилизации в России с целью защитить территориальную целостность страны и ее суверенитет, соответствующий указ уже опубликован и вступил в силу.
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