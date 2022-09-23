Эрдоган заявил об отъезде освобожденного из плена Медведчука в Россию
Освобожденный в результате обмена с Украиной бизнесмен и политик Виктор Медведчук отправился в Россию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турция выступила в роли посредника в состоявшемся обмене.
«Мы отправили его [Медведчука] в Россию. Мы решительно продолжаем процесс», – цитирует его «РИА Новости».
67-летний Медведчук — кум Владимира Путина, с 2018 г. возглавлял политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, деятельность приостановлена в марте 2022 г. властями страны из-за «связей» с Россией).
22 сентября о состоявшемся обмене военнопленными сообщило Минобороны России, однако там сообщили лишь о возвращении 55 военных. До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев вернул 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). По его словам, были также возвращены и десять иностранных наемников, которые сейчас находятся в Саудовской Аравии.
Президент Украины Владимир Зеленский до этого пояснил, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине. Он также уточнил данные по освобожденным наемникам: это пять граждан Великобритании, два гражданина США, а также по одному гражданину Марокко, Швеции и Хорватии.
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