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Эрдоган заявил об отъезде освобожденного из плена Медведчука в Россию

Ведомости

Освобожденный в результате обмена с Украиной бизнесмен и политик Виктор Медведчук отправился в Россию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турция выступила в роли посредника в состоявшемся обмене.

«Мы отправили его [Медведчука] в Россию. Мы решительно продолжаем процесс», – цитирует его «РИА Новости».

67-летний Медведчук — кум Владимира Путина, с 2018 г. возглавлял политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, деятельность приостановлена в марте 2022 г. властями страны из-за «связей» с Россией).

22 сентября о состоявшемся обмене военнопленными сообщило Минобороны России, однако там сообщили лишь о возвращении 55 военных. До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев вернул 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). По его словам, были также возвращены и десять иностранных наемников, которые сейчас находятся в Саудовской Аравии.

Президент Украины Владимир Зеленский до этого пояснил, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине. Он также уточнил данные по освобожденным наемникам: это пять граждан Великобритании, два гражданина США, а также по одному гражданину Марокко, Швеции и Хорватии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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