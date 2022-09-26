Госдеп призвал Сноудена вернуться в США и предстать перед судом
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден должен вернуться в Штаты и предстать перед судом, заявил на брифинге официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Об этом сообщают «РИА Новости».
«Наша позиция не изменилась: господин Сноуден должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом, как и любой другой гражданин США», – сказал Прайс.
По его словам, несмотря на то, что Сноуден ранее публично отказался от американского гражданства, Вашингтон все равно считает его гражданином Соединенных Штатов. Также представитель Госдепа озвучил предположение, что в связи с получением российского гражданства он теперь может быть мобилизован.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Сноуден был принят в гражданство РФ. Его адвокат Анатолий Кучерена сообщил «РИА Новостям», что супруга Сноудена также планирует подать документы на получение российского гражданства и отметил, что бывший сотрудник спецслужб не попадает под частичную мобилизацию, поскольку не служил в российской армии.
В октябре 2020 г. Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. О том, что он планирует получить российское гражданство, стало известно в начале ноября 2020 г. – об этом Сноуден сообщил в своем Twitter. Тогда он отмечал, что они с супругой планируют получить гражданство России в качестве второго, но при этом подчеркнул, что они остаются американцами и будут воспитывать своего ребенка «в духе американских ценностей», которые они любят, включая свободу выражать свое мнение.
Сноуден в июне 2013 г. начал передавать СМИ секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, затем застрял в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево» и в августе 2013 г. получил временное убежище в России. В США Сноудену может грозить смертная казнь.