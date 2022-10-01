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Политика

Турция не приняла решение России о присоединении украинских территорий

Ведомости

Турция считает нарушением принципов международного права присоединение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей Украины к России. Об этом говорится в заявлении турецкого министерства иностранных дел.

Власти Турции рассматривают вступление четырех регионов в РФ как аннексию. В МИДе напомнили, что Стамбул не признал решение о вхождении в состав России Крыма в результате «нелегитимного референдума». Турция каждый раз подчеркивала свою твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины, отмечается в заявлении.

«В соответствии с этой позицией, которую мы заняли в 2014 году, мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины. Мы не можем принять это решение, которое является грубым нарушением установленных принципов международного права», — сообщили в ведомстве, подчеркнув, что конфликт между двумя странами необходимо разрешить путем переговоров.

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30 сентября президент Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении этих территорий в состав России. Перед подписанием документов Путин выступил с 40-минутной речью. В ней он обратился к истории, отметив, что решение о присоединении к России – это «неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков», которые от истоков «Древней Руси на протяжении веков созидали и создавал Россию». Он также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. Еще до обнародования результатов власти США, Великобритании и Германии осудили проведение голосования. Финляндия, Сербия, Турция и Казахстан заявили, что не планируют признавать результаты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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