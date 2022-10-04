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Лавров прокомментировал отказ Запада признавать итоги референдумов

Ведомости

Для России не является принципиальным моментом признание итогов референдумов на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, но западным странам предстоит принять новую реальность, об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. 

«Абсолютно непринципиально. Конечно, было бы правильнее, чтобы все страны мира осознали новую реальность — она абсолютно была неизбежна. <...> С точки зрения международного права было бы важно для всех стран проявить ответственный подход и признать эту реальность, очевидную и объективную реальность», — отметил он.

Министр иностранных дел также сослался на Устав ООН, где закреплено право народа на самоопределение, и декларацию, принятую Генассамблеей ООН в 1970 г., согласно которой необходимо уважать целостность тех государств, правительства которых представляют весь народ, проживающий на этих территориях. «Понятно, что режим Зеленского, а до него — режим Порошенко, не то что этим критериям не соответствовал, а самым грубым образом их нарушал», — заключил Лавров. 

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С 23 по 27 сентября в регионах прошло голосование по вопросу вхождения территорий в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно. После этого главы регионов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять субъекты в состав РФ.

30 сентября Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Позже Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов, Совфед сегодня ратифицировал эти документы.

Еще до обнародования результатов голосования власти США, Великобритании и Германии осудили проведение голосования. Признавать итоги плебисцитов не планируют и Финляндия, Сербия, Турция и Казахстан. В ООН также осудили проведенные референдумы. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, голосование прошло на территориях, которые находятся под контролем России, поэтому результаты нельзя назвать «настоящим выражением народной воли».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных