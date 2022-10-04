Лавров прокомментировал отказ Запада признавать итоги референдумов

Министр иностранных дел также сослался на Устав ООН, где закреплено право народа на самоопределение, и декларацию, принятую Генассамблеей ООН в 1970 г., согласно которой необходимо уважать целостность тех государств, правительства которых представляют весь народ, проживающий на этих территориях. «Понятно, что режим Зеленского, а до него — режим Порошенко, не то что этим критериям не соответствовал, а самым грубым образом их нарушал», — заключил Лавров.