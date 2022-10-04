В Энергодаре временно ужесточили комендантский час
В Энергодаре временно ввели комендантский час с 20:00 до 6:00, сообщил Telegram-канал городской администрации.
«С 4 октября в целях обеспечения безопасности граждан временно устанавливается комендантский час с 20:00 до 6:00», – говорится в сообщении.
В указанное время запрещается перемещение по городу без специального пропуска, а также работа круглосуточных торговых точек на территории города.
Комендантский час в Энергодаре был введен в марте. С 1 октября был установлен комендантский час с 21:00 до 5:00. Ранее, в августе, он действовал с 00.00 до 5.00.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
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