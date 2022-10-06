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Зеленский пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Европу

Ведомости

Украина в ближайшее время может прекратить поставки электроэнергии в Европу, заявил президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, Украина поставляет Европе дешевую электроэнергию, однако «в какой-то момент» прекратит это, чтобы пройти зимний период. «У нас не будет достаточного объема, чтобы отапливать наши дома. И это время приближается», — отметил Зеленский (цитата по ТАСС).

В конце августа украинский президент заявил, что грядущий отопительный сезон станет самым сложным в истории страны. «Правительство Украины, наши государственные компании делают все, чтобы мы были готовы пройти этот зимний сезон, а он действительно будет самым сложным в нашей истории», — отметил тогда он.

В начале сентября Зеленский подтверждал информацию об отключении электроэнергии в ряде областей Украины. Украина в ночь на 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии и работает в автономном режиме, сообщала компания «Укрэнерго».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных