Зеленский пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Европу

В конце августа украинский президент заявил, что грядущий отопительный сезон станет самым сложным в истории страны. «Правительство Украины, наши государственные компании делают все, чтобы мы были готовы пройти этот зимний сезон, а он действительно будет самым сложным в нашей истории», — отметил тогда он.