Зеленский пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Европу
Украина в ближайшее время может прекратить поставки электроэнергии в Европу, заявил президент страны Владимир Зеленский.
По его словам, Украина поставляет Европе дешевую электроэнергию, однако «в какой-то момент» прекратит это, чтобы пройти зимний период. «У нас не будет достаточного объема, чтобы отапливать наши дома. И это время приближается», — отметил Зеленский (цитата по ТАСС).
В конце августа украинский президент заявил, что грядущий отопительный сезон станет самым сложным в истории страны. «Правительство Украины, наши государственные компании делают все, чтобы мы были готовы пройти этот зимний сезон, а он действительно будет самым сложным в нашей истории», — отметил тогда он.
В начале сентября Зеленский подтверждал информацию об отключении электроэнергии в ряде областей Украины. Украина в ночь на 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии и работает в автономном режиме, сообщала компания «Укрэнерго».
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