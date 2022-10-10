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Власти Чувашии сообщили об отмене новогодних мероприятий

Ведомости

В этом году в Чувашии будут отменены все новогодние мероприятия, сэкономленные средства направят на помощь мобилизованным. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«Дал поручение пересмотреть бюджеты, которые направлены на новогодние праздники. Отменить все праздничные мероприятия, а средства, которые высвобождаются, направить на помощь мобилизованным и их семьям», — написал он.

Николаев добавил, что указ о комплексной поддержке частично мобилизованных будет подписан в ближайшее время.

Ранее от новогодних мероприятий отказались в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Калуге. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что сэкономленные средства пойдут на покупку дополнительного снаряжения и оснащения для мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что деньги направят «на обеспечение льгот семьям мобилизованных». Власти Калуги также отметили, что средства пойдут на поддержку мобилизованных.

При этом в Минобороне РФ идею не одобрили. Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил, генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что ВС РФ «имеют все необходимое оснащение». Отмену новогодних праздников в ряде российских регионов в ведомстве назвали «преждевременной и ненужной» мерой.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Такое решение глава государства охарактеризовал как «адекватное тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». Он указал на постоянные угрозы в адрес России от западных стран, в частности, поставки вооружения на Украину и удары по территории России. В Минобороны пояснили, что всего мобилизуют 300 000 человек, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных