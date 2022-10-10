Власти Чувашии сообщили об отмене новогодних мероприятий
В этом году в Чувашии будут отменены все новогодние мероприятия, сэкономленные средства направят на помощь мобилизованным. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.
«Дал поручение пересмотреть бюджеты, которые направлены на новогодние праздники. Отменить все праздничные мероприятия, а средства, которые высвобождаются, направить на помощь мобилизованным и их семьям», — написал он.
Николаев добавил, что указ о комплексной поддержке частично мобилизованных будет подписан в ближайшее время.
Ранее от новогодних мероприятий отказались в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Калуге. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что сэкономленные средства пойдут на покупку дополнительного снаряжения и оснащения для мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что деньги направят «на обеспечение льгот семьям мобилизованных». Власти Калуги также отметили, что средства пойдут на поддержку мобилизованных.
При этом в Минобороне РФ идею не одобрили. Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил, генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что ВС РФ «имеют все необходимое оснащение». Отмену новогодних праздников в ряде российских регионов в ведомстве назвали «преждевременной и ненужной» мерой.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Такое решение глава государства охарактеризовал как «адекватное тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». Он указал на постоянные угрозы в адрес России от западных стран, в частности, поставки вооружения на Украину и удары по территории России. В Минобороны пояснили, что всего мобилизуют 300 000 человек, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.
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