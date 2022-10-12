Газета
Политика / Общество

ФОМ: 78% россиян поддержали вхождение новых регионов в состав России

Ведомости

Присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей поддерживают 78% россиян, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Еще 3% респондентов поддержали вхождение в состав РФ лишь некоторых из этих регионов, 7% – выступили против присоединения всех этих субъектов. Затруднились ответить 14% опрошенных.

Говоря о своевременности проведения референдумов в ДНР и ЛНР, большинство (44%) респондентов заявили, что их нужно было провести раньше, 37% же считают, что референдумы были проведены в правильное время. По мнению 2% россиян, их стоило провести позже, а 6% считают, что их не стоило проводить вообще.

Своевременными референдумы в Запорожской и Херсонской областях сочли 42% респондентов, по мнению 31% их нужно было провести раньше. 4% россиян считают, что референдумы было бы лучше провести позднее, против их проведения выступили 7% опрошенных.

Всего в поквартирном опросе приняли участие 1500 человек в 53 субъектах России.

ФОМ: доля россиян с тревожным настроением составила 70%

С 23 по 27 сентября в регионах прошло голосование по вопросу вхождения территорий в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно. После этого главы регионов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять субъекты в состав РФ.

30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.

При этом в ООН референдумы не признали. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что они не имеют юридической силы и прошли на территории, подконтрольной России. В ООН подчеркнули, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Удары по Украине: военная операция вступает в новую фазу

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных