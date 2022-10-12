ФОМ: 78% россиян поддержали вхождение новых регионов в состав России

Говоря о своевременности проведения референдумов в ДНР и ЛНР, большинство (44%) респондентов заявили, что их нужно было провести раньше, 37% же считают, что референдумы были проведены в правильное время. По мнению 2% россиян, их стоило провести позже, а 6% считают, что их не стоило проводить вообще.