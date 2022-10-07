ФОМ: доля россиян с тревожным настроением составила 70%

Помимо этого, за прошедшие две недели увеличился и показатель «протестного потенциала» населения России. В частности, доля людей, которые считают, что в ближайшие два месяца в случае митингов или акций протеста в них приняло участие бы много людей, выросло с 16% до 24%. Доля людей, которые имеют противоположное мнение (в митингах примут участие немного людей), снизилась с 52% до 45%. Затруднились ответить почти четверть опрошенных (24%). При этом доля россиян, которые готовы сами выйти на протесты, не изменилась — 16%.