ФОМ: доля россиян с тревожным настроением составила 70%
70% россиян отметили, что в течение этой недели среди их окружения преобладало тревожное настроение, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос был проведен с 30 сентября по 2 октября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.
На прошлой неделе этот показатель резко вырос почти в два раза, с 35% до 69%. Доля респондентов, в окружении которых преобладает спокойное настроение, за эту неделю осталась на прежнем уровне после резкого сокращения с 57% до 26%.
Помимо этого, за прошедшие две недели увеличился и показатель «протестного потенциала» населения России. В частности, доля людей, которые считают, что в ближайшие два месяца в случае митингов или акций протеста в них приняло участие бы много людей, выросло с 16% до 24%. Доля людей, которые имеют противоположное мнение (в митингах примут участие немного людей), снизилась с 52% до 45%. Затруднились ответить почти четверть опрошенных (24%). При этом доля россиян, которые готовы сами выйти на протесты, не изменилась — 16%.
На прошлой неделе, 30 сентября, президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед подписанием Международных договоров между Россией и Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областями были подписаны в Кремле. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре договора о принятии новых регионов, на следующий день они были ратифицированы, а конституционные законы о вхождении территорий в состав РФ — одобрены нижней палатой. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации. После этого документ подписал президент России Владимир Путин.
21 сентября в России начались мобилизационные мероприятия. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. Позже Путин подписал изменения в указ о частичной мобилизации, распространив отсрочку на студентов негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспирантов, тех, кто учится в вечернее время, а также на студентов духовных образовательных организаций.
Согласно данным опроса ФОМ, новость о частичной мобилизации сохраняет наибольшую значимость. В частности, 34% опрошенных отметили наибольшую заинтересованность в новостях о частичной мобилизации. Их доля снизилась в сравнении с прошлой неделей (47%). Число людей, интересовавшихся новостями о референдумах на новых российских территориях, увеличилось в четыре раза — с 5% до 20%.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса