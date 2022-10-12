Белый дом подтвердил отсутствие планов проведения встречи Байдена с Путиным

Ранее сегодня Байден заявил, что пока что не планирует встречаться с Путиным на саммите G20. В то же время он готов обсудить с российским лидером ситуацию вокруг заключенных в РФ граждан США, в частности, он открыт для разговора об обмене обвиняемой в контрабанде наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер.