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Политика

Белый дом подтвердил отсутствие планов проведения встречи Байдена с Путиным

Ведомости

Президент США Джо Байден пока не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Повторю, у него (Джо Байдена) нет намерения встречаться с Владимиром Путиным», – цитирует ее «РИА Новости».

При этом Вашингтон продолжает контактировать с Москвой по поводу обмена заключенными, подчеркнула она.

Ранее сегодня Байден заявил, что пока что не планирует встречаться с Путиным на саммите G20. В то же время он готов обсудить с российским лидером ситуацию вокруг заключенных в РФ граждан США, в частности, он открыт для разговора об обмене обвиняемой в контрабанде наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сказал, что Россия и США не выдвигали инициатив о возможной двусторонней встрече двух президентов. 

Саммит стран «большой двадцатки» (G20) пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Накануне, 11 октября, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила участие в мероприятии президента России. По ее словам, приехать на саммит также планирует президент Украины Владимир Зеленский.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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