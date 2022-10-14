Журналист WSJ сообщил о реакции ЕС на слова Борреля о военном ответе России
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не выражал официальной позиции ЕС, заявив о военном ответе России в случае применения той ядерного оружия. Об этом заявил журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман в Twitter со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.
Ранее Боррель заявил, что ядерное нападение на Украину спровоцирует неядерный ответ со стороны ЕС, США и НАТО, военная мощь которого будет велика.
«Он (Боррель) не был наделен полномочиями от кого-либо, говоря о вариантах, которые не ему выбирать, чтобы использовать возможности, которых у него нет. Соответственно, мы можем только недоумевать», – заявил собеседник журналиста.
В ходе своего обращения 21 сентября к гражданам России президент Владимир Путин отметил возросшую угрозу со стороны Запада. В частности, он заявил о «ядерном шантаже» и намекнул, что угрозы могут коснуться и западных стран.
После этого президент США Джо Байден заявил, что человечество впервые со времен Карибского кризиса столкнулось с прямой угрозой применения ядерного оружия. По мнению американского лидера, любое применение ядерного оружия, в том числе и тактического, неминуемо приведет к ядерной войне.
11 октября в Белом доме заявили, что США не стремятся к конфликту с Россией и не хотят перехода боевых действий на Украине в ядерную сферу. Заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель ранее заявила, что США не намерены размещать ядерное оружие в Польше и других странах, которые присоединились к НАТО после 1997 г. Такое заявление было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России, не дожидаясь, пока Москва применит ядерное оружие.
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