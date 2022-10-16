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Болгария сообщила о причастности России к атаке на сайты госучреждений

Ведомости

Кибератака на сайты государственных учреждений Болгарии была совершена с территории России, сообщил Болгарскому телеграфному агентству в воскресенье заместитель генерального прокурора Борислав Сарафов. 

Он заявил, что службы безопасности Болгарии установили личность хакера, атаковавшего сайты госучреждений в субботу. Массированная DDoS-атака, как утверждает Сарафов, была произведена из российского города Магнитогорск.

Как писал ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства, 15 октября интернет-страница администрации президента Болгарии подверглась интенсивной DDoS-атаке. Сообщалось, что она была направлена на ограничение доступа к сайту, но не на его содержимое. Атаке подверглись и другие правительственные сайты республики. Софийская городская прокуратура поручила Главной дирекции по борьбе с организованной преступностью и Государственному агентству национальной безопасности провести проверку.

Главный прокурор республики Иван Гешев уже тогда утверждал, что взлом сайтов был совершен из Магнитогорска. Он назвал произошедшее «тяжелым криминальным случаем, который затрагивает интересы государства, его национальную безопасность».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных