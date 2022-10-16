Болгария сообщила о причастности России к атаке на сайты госучреждений

Как писал ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства, 15 октября интернет-страница администрации президента Болгарии подверглась интенсивной DDoS-атаке. Сообщалось, что она была направлена на ограничение доступа к сайту, но не на его содержимое. Атаке подверглись и другие правительственные сайты республики. Софийская городская прокуратура поручила Главной дирекции по борьбе с организованной преступностью и Государственному агентству национальной безопасности провести проверку.