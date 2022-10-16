Болгария сообщила о причастности России к атаке на сайты госучреждений
Кибератака на сайты государственных учреждений Болгарии была совершена с территории России, сообщил Болгарскому телеграфному агентству в воскресенье заместитель генерального прокурора Борислав Сарафов.
Он заявил, что службы безопасности Болгарии установили личность хакера, атаковавшего сайты госучреждений в субботу. Массированная DDoS-атака, как утверждает Сарафов, была произведена из российского города Магнитогорск.
Как писал ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства, 15 октября интернет-страница администрации президента Болгарии подверглась интенсивной DDoS-атаке. Сообщалось, что она была направлена на ограничение доступа к сайту, но не на его содержимое. Атаке подверглись и другие правительственные сайты республики. Софийская городская прокуратура поручила Главной дирекции по борьбе с организованной преступностью и Государственному агентству национальной безопасности провести проверку.
Главный прокурор республики Иван Гешев уже тогда утверждал, что взлом сайтов был совершен из Магнитогорска. Он назвал произошедшее «тяжелым криминальным случаем, который затрагивает интересы государства, его национальную безопасность».