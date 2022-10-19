В США оправдали россиянина Данченко по делу о «досье» на Трампа
Жюри присяжных в США оправдало россиянина Игоря Данченко в лжесвидетельстве ФБР по делу о сборе компромата на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что присяжные признали Данченко невиновным по всем четырем пунктам. Ранее, 15 октября, суд в США снял обвинения еще по одному пункту, который касался возможной лжи Данченко ФБР по поводу обсуждения материалов досье с близким к Демократической партии специалистом по связям с общественностью Чарльзом Доланом.
По версии американского следствия, Данченко участвовал в составлении досье с заведомо ложной информацией и связях Трампа с Россией. Аналитика обвиняли в том, что он скрыл свои контакты с близким к Демократической партии лицом.
Данченко задержали в ноябре 2021 г. Арест аналитика стал результатом расследования спецпрокурора Джона Дарема, который был назначен администрацией бывшего президента США для изучения обстоятельств слежки спецслужб за штабом Трампа. Позже Данченко отпустили под залог $100 000.
Издание The New York Times писало, что в 2016 г. аналитик собрал информацию о возможных связях между Дональдом Трампом и Россией. Уточняется, что он был основным исследователем «досье» для бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, который собирал компромат на Трампа перед выборами 2016 г.
Впоследствии стало известно досье содержит много непроверенной информации. Позже Стил признался, что использовал недостоверные данные, в качестве источника он указал некий сайт CNN iReport. В свою очередь Данченко отмечал, что занимался сбором «необработанной информации». Аналитик наставил, что не несет ответственности за то, каким образом Стил использовал эти данные.
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