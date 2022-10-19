В США оправдали россиянина Данченко по делу о «досье» на Трампа

Издание The New York Times писало, что в 2016 г. аналитик собрал информацию о возможных связях между Дональдом Трампом и Россией. Уточняется, что он был основным исследователем «досье» для бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, который собирал компромат на Трампа перед выборами 2016 г.