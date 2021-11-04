NYT: в США арестован возможный причастный к «досье» на Трампа российский аналитик
В США арестовали аналитика Игоря Данченко, которого подозревают в сборе информации для так называемого «досье» на бывшего американского президента Дональда Трампа. Об аресте российского аналитика сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Данченко в 2016 году собрал информацию о возможных связях между Дональдом Трампом и Россией. Арест аналитика стал результатом расследования спецпрокурора Джона Дарема, который был назначен администрацией бывшего президента США для изучения обстоятельств слежки спецслужб за штабом Трампа.
В статье говорится, что Данченко был основным исследователем так называемого досье Стила — «сборника слухов и бездоказательных утверждений». В нем отмечалось, что экс-президент договорился с представителями российской разведки ради победы на выборах над Хилари Клинтон.
Ранее WSJ узнал о причастности россиянки к составлению досье на Трампа. По данным источников издания, уроженка Перми Ольга Галкина рассказала, что адвокат Трампа Майкл Коэн перед выборами президента США в 2016 г. встречался в Праге с российскими спецслужбами, чтобы обсудить оплату работы хакеров и сокрытие их деятельности.
В 2016 г. в США состоялись президентские выборы, в которых победил Дональд Трамп. По окончании избирательной кампании спецслужбы США заявили о вмешательстве российской стороны в избирательный процесс. Конгресс США в 2017 г. инициировал расследование возможного сговора избирательного штаба Трампа с Россией и российского вмешательства в выборы. Российские власти отрицают причастность к вмешательству,