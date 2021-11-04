NYT: в США арестован возможный причастный к «досье» на Трампа российский аналитик

В 2016 г. в США состоялись президентские выборы, в которых победил Дональд Трамп. По окончании избирательной кампании спецслужбы США заявили о вмешательстве российской стороны в избирательный процесс. Конгресс США в 2017 г. инициировал расследование возможного сговора избирательного штаба Трампа с Россией и российского вмешательства в выборы. Российские власти отрицают причастность к вмешательству,