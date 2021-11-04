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NYT: в США арестован возможный причастный к «досье» на Трампа российский аналитик

Ведомости

В США арестовали аналитика Игоря Данченко, которого подозревают в сборе информации для так называемого «досье» на бывшего американского президента Дональда Трампа. Об аресте российского аналитика сообщает The New York Times со ссылкой на источники. 

По данным издания, Данченко в 2016 году собрал информацию о возможных связях между Дональдом Трампом и Россией. Арест аналитика стал результатом расследования спецпрокурора Джона Дарема, который был назначен администрацией бывшего президента США для изучения обстоятельств слежки спецслужб за штабом Трампа.

В статье говорится, что Данченко был основным исследователем так называемого досье Стила — «сборника слухов и бездоказательных утверждений». В нем отмечалось, что экс-президент договорился с представителями российской разведки ради победы на выборах над Хилари Клинтон.

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Ранее WSJ узнал о причастности россиянки к составлению досье на Трампа. По данным источников издания, уроженка Перми Ольга Галкина рассказала, что адвокат Трампа Майкл Коэн перед выборами президента США в 2016 г. встречался в Праге с российскими спецслужбами, чтобы обсудить оплату работы хакеров и сокрытие их деятельности.

В 2016 г. в США состоялись президентские выборы, в которых победил Дональд Трамп. По окончании избирательной кампании спецслужбы США заявили о вмешательстве российской стороны в избирательный процесс. Конгресс США в 2017 г. инициировал расследование возможного сговора избирательного штаба Трампа с Россией и российского вмешательства в выборы. Российские власти отрицают причастность к вмешательству,

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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