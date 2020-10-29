WSJ узнал о причастности россиянки к составлению досье на Трампа
40-летняя уроженка Перми Ольга Галкина стала источником информации для досье о предполагаемом сговоре президента США Дональда Трампа с Кремлем, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на материалы ФБР и рассекреченные документы.
Речь идет о материалах, опубликованных в начале 2017 г. на сайте Buzzffed. Исследовательская компания Fusion GPS совместно с бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом сообщала, что Москва помогала Трампу победить на президентских выборах в 2016 г.
По данным газеты, с середины 2010-х годов Галкина жила на Кипре и работала PR-менеджером в одной из дочерних компаний холдинга XBT Holding, известного хостинг-провайдером Webzilla, принадлежащего Алексею Губареву. Издание отметило, что у Галиной был конфликт с компанией, ее могли уволить из-за опозданий и приходов на работу нетрезвой.
Летом 2016 г. с Галкиной связался ее школьный друг Игорь Данченко, который работал на Стила и должен был проверить информацию о связях президента Трампа с Россией. Данченко якобы попросил Галкину помочь найти такие связи. Почему он предполагал, что у нее могут быть такие данные, не уточняется.
В ноябре 2016 г. Губарева ушла из компании и передала Данченко данные, которые потом были использованы в досье. В частности, она рассказала, что хостинг-провайдер холдинга Webzilla принимала участие во взломе серверов Демократической партии США, а российская разведка завербовала владельца холдинга Алексея Губарева для этой атаки. По данным источников издания, Галкина рассказа, что адвокат Трампа Майкл Коэн перед выборами президента США в 2016 г. встречался в Праге с российскими спецслужбами, чтобы обсудить оплату работы хакеров и сокрытие их деятельности.
Как писало агентство Reuters со ссылкой на источники, Fusion GPS наняла Стила в интересах членов республиканской партии США во время предвыборной кампании. В конце апреля этого года конгресс США пришел к выводу, что Трамп не имел связей с Россией. «Никаких доказательств связи и сговора кампании Трампа с Россией. Штаб Клинтон заплатил за материалы на соперников, полученные из России, – ну надо же! Это охота на ведьм! И она должна прекратиться прямо сейчас!» — писал он в Twitter.
В 2016 г. в США состоялись президентские выборы, в которых победил Дональд Трамп. По окончании избирательной кампании спецслужбы США заявили о вмешательстве российской стороны в избирательный процесс. Конгресс США в 2017 г. инициировал расследование возможного сговора избирательного штаба Трампа с Россией и российского вмешательства в выборы.
Расследование вел спецпрокурор США Роберт Мюллер, который позже ушел в отставку. Мюллер не нашел доказательств сговора между штабом Трампа и Россией. Но заявил, что Россия пыталась влиять на выборы в США через социальные сети и взломав почтовые серверы демократической партии. Москва неоднократно отвергала все обвинения и указывала на отсутствие доказательств российского вмешательства в выборы президента США.