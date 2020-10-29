WSJ узнал о причастности россиянки к составлению досье на Трампа

Как писало агентство Reuters со ссылкой на источники, Fusion GPS наняла Стила в интересах членов республиканской партии США во время предвыборной кампании. В конце апреля этого года конгресс США пришел к выводу, что Трамп не имел связей с Россией. «Никаких доказательств связи и сговора кампании Трампа с Россией. Штаб Клинтон заплатил за материалы на соперников, полученные из России, – ну надо же! Это охота на ведьм! И она должна прекратиться прямо сейчас!» — писал он в Twitter.