Два человека погибли при ударе по переправе в Херсоне
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по гражданской переправе в районе Антоновского моста в Херсоне, в результате чего погибли двое мирных жителей, сообщил Telegram-канал местной администрации.
«Украинские вооруженные формирования выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе в районе Антоновского моста. Российские ПВО сбили 11 выпущенных снарядов. По предварительным данным, в результате ракетного удара два мирных жителя погибли, еще десять получили ранения», – говорится в сообщении.
В администрации подчеркнули, что в районе переправы, которая работала ночью из-за большого числа желающих выехать на левый берег Днепра, не было военных объектов и военнослужащих РФ. Сам удар там расценили как «спланированную акцию устрашения и убийства мирных жителей».
Утром 19 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона ожидают, что ВСУ начнут наступление на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных при попытке наступления в Херсонской области.
На фоне этого власти Херсонской области заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. Администрация области уже оповестила граждан по СМС о необходимости эвакуации на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона.
По последним данным, на левый берег Днепра перевезли уже около 15 000 человек.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса