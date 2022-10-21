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Число погибших при ударе по переправе в Херсоне выросло до четырех

Ведомости

От ракетного удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по переправе в Херсоне число погибших возросло до четырех человек, сообщил в своем Telegram-канале замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Среди жителей Херсона 4 — по погибших. Среди погибших детей нет. Есть раненые, но их жизни сейчас ничего не угрожает», — сообщил он.

До этого Стремоусов сообщал о двоих погибших. Накануне вечером администрация Херсона заявляла о том, что украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе в районе Антоновского моста в Херсоне. Российские ПВО сбили 11 выпущенных снарядов.

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Утром 19 октября Стремоусов заявил, что власти региона ожидают, что ВСУ начнут наступление на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных при попытке наступления в Херсонской области.

На фоне этого власти Херсонской области заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. Администрация области уже оповестила граждан по СМС о необходимости эвакуации на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона.

По последним данным, на левый берег Днепра перевезли уже около 15 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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