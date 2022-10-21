В Минтруде сообщили, что налоги за мобилизованного смогут уплатить родственники
Налоги и долги за мобилизованного смогут уплатить его родственники и знакомые. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
«Возникает и такой вопрос: можно ли уплатить долги или налоги за мобилизованного гражданина? Да, можно. Это может сделать любой человек: родственник или знакомый мобилизованного гражданина», — сказала она (цитата по ТАСС).
Баталина пояснила, что для этого нужно зайти на сайт Федеральной налоговой службы, указать ИНН мобилизованного и выбрать опцию «Уплата за третье лицо». Она также напомнила, что для компаний, единственный учредитель которых является руководителем, действуют кредитные каникулы в течение всего периода мобилизации, а также 90 дней после завершения военной службы.
Накануне, 20 октября, президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса. Закон касается тех компаний, в которых были мобилизованы единственных собственники. Кроме того, 7 октября Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам.
Частичная мобилизация в России идет с 21 сентября, соответствующий указ подписал Путин. 14 октября российский президент анонсировал завершение частичной мобилизации в стране в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.