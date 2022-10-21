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В Минтруде сообщили, что налоги за мобилизованного смогут уплатить родственники

Ведомости

Налоги и долги за мобилизованного смогут уплатить его родственники и знакомые. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«Возникает и такой вопрос: можно ли уплатить долги или налоги за мобилизованного гражданина? Да, можно. Это может сделать любой человек: родственник или знакомый мобилизованного гражданина», — сказала она (цитата по ТАСС). 

Баталина пояснила, что для этого нужно зайти на сайт Федеральной налоговой службы, указать ИНН мобилизованного и выбрать опцию «Уплата за третье лицо». Она также напомнила, что для компаний, единственный учредитель которых является руководителем, действуют кредитные каникулы в течение всего периода мобилизации, а также 90 дней после завершения военной службы.

Накануне, 20 октября, президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса. Закон касается тех компаний, в которых были мобилизованы единственных собственники. Кроме того, 7 октября Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам.

Частичная мобилизация в России идет с 21 сентября, соответствующий указ подписал Путин. 14 октября российский президент анонсировал завершение частичной мобилизации в стране в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных