В Минтруде сообщили, что налоги за мобилизованного смогут уплатить родственники

Баталина пояснила, что для этого нужно зайти на сайт Федеральной налоговой службы, указать ИНН мобилизованного и выбрать опцию «Уплата за третье лицо». Она также напомнила, что для компаний, единственный учредитель которых является руководителем, действуют кредитные каникулы в течение всего периода мобилизации, а также 90 дней после завершения военной службы.