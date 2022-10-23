Си Цзиньпин переизбран генсекретарем ЦК Компартии Китая на третий срок

На заседании, как отмечается, присутствовали 203 члена ЦК КПК и 168 кандидатов в члены ЦК КПК XX созыва. В новый состав Постоянного комитета Политбюро вошли семь человек: Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, а также новые члены комитета Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си.