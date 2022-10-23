Си Цзиньпин переизбран генсекретарем ЦК Компартии Китая на третий срок
Си Цзиньпин на третий срок избран генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и назначен председателем Центрального военного совета КПК в воскресенье на первом пленарном заседании комитета, передает «Синьхуа».
На заседании, как отмечается, присутствовали 203 члена ЦК КПК и 168 кандидатов в члены ЦК КПК XX созыва. В новый состав Постоянного комитета Политбюро вошли семь человек: Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, а также новые члены комитета Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си.
Кроме того, был утвержден список членов секретариата ЦК КПК, выдвинутых ПК Политбюро ЦК КПК, назначены члены Центрального военного совета.
22 октября в Пекине состоялось завершающее ХХ съезд Коммунистической партии Китая заседание. На нем был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.