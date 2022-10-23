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Си Цзиньпин переизбран генсекретарем ЦК Компартии Китая на третий срок

Ведомости

Си Цзиньпин на третий срок избран генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и назначен председателем Центрального военного совета КПК в воскресенье на первом пленарном заседании комитета, передает «Синьхуа».

На заседании, как отмечается, присутствовали 203 члена ЦК КПК и 168 кандидатов в члены ЦК КПК XX созыва. В новый состав Постоянного комитета Политбюро вошли семь человек: Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, а также новые члены комитета Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си.

Кроме того, был утвержден список членов секретариата ЦК КПК, выдвинутых ПК Политбюро ЦК КПК, назначены члены Центрального военного совета.

22 октября в Пекине состоялось завершающее ХХ съезд Коммунистической партии Китая заседание. На нем был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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