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«Единая Россия» предложила учитывать срочную службу в армии при поступлении в вузы

Ведомости

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, в рамках которого абитуриентам, прошедшим срочную службу в армии, предлагается начислять дополнительные баллы при поступлении в вузы или колледжи, говорится на сайте фракции.

«Срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля. Причем по всем программам обучения, включая магистратуру», — заявил секретарь Генсовета «Единой России», один из авторов законопроекта Андрей Турчак.

По его словам, сейчас те, кто прошел срочную службу в армии, не имеют никаких преимуществ при поступлении в образовательные учреждения. При поступлении учитываются баллы за ЕГЭ, призовые места в олимпиадах, участие в волонтерской деятельности и др. Турчак считает, что предложенный законопроект «устранит несправедливость» для тех, кто отслужил в армии по призыву при поступлении в вузы и колледжи.

В прошлом месяце стало известно о переносе осеннего призыва на срочную службу с 1 октября на 1 ноября. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это связано с загрузкой военкоматов на фоне проведения частичной мобилизации. Всего осенью этого года планируется призвать 120 000 человек на военную службу. Это меньше показателей прошлой осени, однако полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства даже на фоне проведения СВО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных