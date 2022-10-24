«Единая Россия» предложила учитывать срочную службу в армии при поступлении в вузы

По его словам, сейчас те, кто прошел срочную службу в армии, не имеют никаких преимуществ при поступлении в образовательные учреждения. При поступлении учитываются баллы за ЕГЭ, призовые места в олимпиадах, участие в волонтерской деятельности и др. Турчак считает, что предложенный законопроект «устранит несправедливость» для тех, кто отслужил в армии по призыву при поступлении в вузы и колледжи.