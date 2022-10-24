«Единая Россия» предложила учитывать срочную службу в армии при поступлении в вузы
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, в рамках которого абитуриентам, прошедшим срочную службу в армии, предлагается начислять дополнительные баллы при поступлении в вузы или колледжи, говорится на сайте фракции.
«Срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля. Причем по всем программам обучения, включая магистратуру», — заявил секретарь Генсовета «Единой России», один из авторов законопроекта Андрей Турчак.
По его словам, сейчас те, кто прошел срочную службу в армии, не имеют никаких преимуществ при поступлении в образовательные учреждения. При поступлении учитываются баллы за ЕГЭ, призовые места в олимпиадах, участие в волонтерской деятельности и др. Турчак считает, что предложенный законопроект «устранит несправедливость» для тех, кто отслужил в армии по призыву при поступлении в вузы и колледжи.
В прошлом месяце стало известно о переносе осеннего призыва на срочную службу с 1 октября на 1 ноября. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это связано с загрузкой военкоматов на фоне проведения частичной мобилизации. Всего осенью этого года планируется призвать 120 000 человек на военную службу. Это меньше показателей прошлой осени, однако полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства даже на фоне проведения СВО.
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