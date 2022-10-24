Сунак станет премьером Британии 25 октября после аудиенции с Карлом III

Трасс вступила в должность 6 сентября, а уже 20 октября объявила о своем уходе, признав, что не может оставаться на посту премьера и лидера Консервативной партии в период «большой экономической и международной нестабильности». Она стала третьим британским премьером, лишившимся своего поста с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза в 2016 г., она войдет в историю как премьер с самым коротким сроком.