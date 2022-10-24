Газета
Политика

Сунак станет премьером Британии 25 октября после аудиенции с Карлом III

Ведомости

Лидер правящей Консервативной партии Великобритании Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании 25 октября после аудиенции в королем Карлом III. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию на Даунинг-стрит, 10.

В пресс-службе пояснили, что с утра уходящий премьер Британии Лиз Трасс встретится с кабмином и выступит с прощальной речью. Затем около 10.15 (12.15 мск) она приедет в Букингемский дворец, где Карл III примет ее отставку.

Следующим шагом король Великобритании проведет аудиенцию с Риши Сунаком, в ходе которой предложит ему сформировать новое правительство. Обращение нового премьера к жителям Соединенного Королевства ожидается около 11.35 (13.35 мск). 

Ранее сегодня Риши Сунак остался единственным кандидатом на пост премьера Великобритании после того, как лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт вышла из гонки. Она заявила, что полностью поддерживает кандидатуру Сунака. После заявления Мордонт экс-министр финансов возглавил Консервативную партию. Сунак был избран на должность главы правящей партии без голосования. 

С получением поста премьер-министра Сунака уже поздравили бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, Лиз Трасс, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди. Последний выразил надежду на тесное сотрудничество с Соединенным Королевством. 

Трасс вступила в должность 6 сентября, а уже 20 октября объявила о своем уходе, признав, что не может оставаться на посту премьера и лидера Консервативной партии в период «большой экономической и международной нестабильности». Она стала третьим британским премьером, лишившимся своего поста с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза в 2016 г., она войдет в историю как премьер с самым коротким сроком. 

После отставки Трасс ожидалось, что за пост премьера может вновь побороться экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон. 22 октября Sky News сообщил, что Джонсон заручился поддержкой более 100 депутатов парламента. Однако уже на следующий день экс-премьер Британии заявил, что не будет участвовать в выборах на этот пост снова.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных