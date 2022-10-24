Сунак станет премьером Британии 25 октября после аудиенции с Карлом III
Лидер правящей Консервативной партии Великобритании Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании 25 октября после аудиенции в королем Карлом III. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию на Даунинг-стрит, 10.
В пресс-службе пояснили, что с утра уходящий премьер Британии Лиз Трасс встретится с кабмином и выступит с прощальной речью. Затем около 10.15 (12.15 мск) она приедет в Букингемский дворец, где Карл III примет ее отставку.
Следующим шагом король Великобритании проведет аудиенцию с Риши Сунаком, в ходе которой предложит ему сформировать новое правительство. Обращение нового премьера к жителям Соединенного Королевства ожидается около 11.35 (13.35 мск).
Ранее сегодня Риши Сунак остался единственным кандидатом на пост премьера Великобритании после того, как лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт вышла из гонки. Она заявила, что полностью поддерживает кандидатуру Сунака. После заявления Мордонт экс-министр финансов возглавил Консервативную партию. Сунак был избран на должность главы правящей партии без голосования.
С получением поста премьер-министра Сунака уже поздравили бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, Лиз Трасс, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди. Последний выразил надежду на тесное сотрудничество с Соединенным Королевством.
Трасс вступила в должность 6 сентября, а уже 20 октября объявила о своем уходе, признав, что не может оставаться на посту премьера и лидера Консервативной партии в период «большой экономической и международной нестабильности». Она стала третьим британским премьером, лишившимся своего поста с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза в 2016 г., она войдет в историю как премьер с самым коротким сроком.
После отставки Трасс ожидалось, что за пост премьера может вновь побороться экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон. 22 октября Sky News сообщил, что Джонсон заручился поддержкой более 100 депутатов парламента. Однако уже на следующий день экс-премьер Британии заявил, что не будет участвовать в выборах на этот пост снова.
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