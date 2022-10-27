В Севастополе сообщили о ночной атаке БПЛА на Балаклавскую ТЭС

Он также уточнил, что произошедшее никак не отразилось на электроснабжении региона. «Угрозы электроснабжению нет. Электричество есть везде», — подчеркнул губернатор. По словам Развожаева, БПЛА так и не достиг своей цели — он был сбит средствами радиолокационной защиты.