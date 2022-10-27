В Севастополе сообщили о ночной атаке БПЛА на Балаклавскую ТЭС
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ночной атаке беспилотного летательного средства (БПЛА) на Балаклавскую ТЭС, в результате чего загорелся один из трансформаторов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием. Трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет», — написал Развожаев.
Он также уточнил, что произошедшее никак не отразилось на электроснабжении региона. «Угрозы электроснабжению нет. Электричество есть везде», — подчеркнул губернатор. По словам Развожаева, БПЛА так и не достиг своей цели — он был сбит средствами радиолокационной защиты.
С середины апреля 6 из 7 приграничных регионов из-за обстрелов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В Севастополе высокий уровень террористической опасности в впервые ввели 31 июля — после атаки беспилотником штаба Черноморского флота, в результате чего пострадали пять человек, сейчас режим действует до 28 октября.
Помимо этого, с 19 октября в Севастополе действует средний уровень реагирования, который предполагает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов; введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. Развожаев тогда отметил, что в регионе ситуация «стабильная» и потому работа ведется в рамках «желтого» уровня террористической опасности.
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