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В Севастополе сообщили о ночной атаке БПЛА на Балаклавскую ТЭС

Ведомости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ночной атаке беспилотного летательного средства (БПЛА) на Балаклавскую ТЭС, в результате чего загорелся один из трансформаторов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием. Трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет», — написал Развожаев.

Он также уточнил, что произошедшее никак не отразилось на электроснабжении региона. «Угрозы электроснабжению нет. Электричество есть везде», — подчеркнул губернатор. По словам Развожаева, БПЛА так и не достиг своей цели — он был сбит средствами радиолокационной защиты.

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С середины апреля 6 из 7 приграничных регионов из-за обстрелов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В Севастополе высокий уровень террористической опасности в впервые ввели 31 июля — после атаки беспилотником штаба Черноморского флота, в результате чего пострадали пять человек, сейчас режим действует до 28 октября.

Помимо этого, с 19 октября в Севастополе действует средний уровень реагирования, который предполагает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов; введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. Развожаев тогда отметил, что в регионе ситуация «стабильная» и потому работа ведется в рамках «желтого» уровня террористической опасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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