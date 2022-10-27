Швеция подтвердила прибытие российского судна к месту ЧП на «Северных потоках»
Гражданское судно под российским флагом находится в районе диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море. Информацию подтвердил агентству «РИА Новости» руководитель отдела связи ВМС Швеции Йимми Адамссон.
«Гражданское судно "Нефит" под российским флагом зафрахтовано компанией, владеющей «Северным потоком», — уточнил собеседник издания.
Газете Aftonbladet Адамссон рассказал, что в том же районе находятся и шведские корабли. По словам представителя ВМС Швеции, российскому судну не нужно разрешение шведских властей, чтобы проводить собственное расследование в исключительной экономической зоне Швеции.
Информацию о прибытии к месту ЧП на газопроводах подтвердил и сам оператор Nord Stream AG. «После проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию поврежденного участка, которое по текущим оценкам займет от трех до пяти дней», — отметили в пресс-службе компании.
Ранее в Кремле заявляли, что Германия, Дания и Швеция не допускают российскую сторону до расследования на «Северных потоках». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия обязательно должна участвовать в расследовании произошедшего на газопроводах. По его словам, правда о диверсии удивит многих в Европе.
Инцидент на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» произошел в ночь на 26 сентября. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Швеция, Германия и Дания начали расследование произошедшего.
30 сентября в ходе своего выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры. Позже он назвал взрывы на газопроводах актом международного терроризма и добавил, что за ними стоят те, «кто хочет окончательно разорвать связи России и Евросоюза».
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