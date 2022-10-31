Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента в Бразилии
Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луиса Инасиу Лулу да Силву, который одержал победу на выборах президента Бразилии. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Уважаемый господин Лула, примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на президентских выборах. Итоги голосования подтвердили Ваш высокий политический авторитет», — говорится в телеграмме.
Российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества России и Бразилии. Также Путин пожелал новому президенту Бразилии «успехов в столь ответственной деятельности во главе государства».
Ранее стало известно, что кандидат от социалистической Партии трудящихся Лула да Силва выиграл президентские выборы в Бразилии, опередив действующего главу государства Жаира Болсонару. По итогам подсчета 100% голосов разрыв между кандидатами оказался минимальным — 50,9% против 49,1%. В абсолютных цифрах преимущество нового президента перед ушедшим составило почти 2,14 млн голосов.
До этого Силва уже занимал президентский пост с 2003 по 2010 гг. В этот период в стране были реализованы масштабные социально-экономические программы против бедности, голода, также большая часть населения получила доступ к высшему образованию. По данным Всемирного банка, уровень бедности в стране сократился почти в два раза, с 41,7% до 24%. Кроме того, средний рост ВВП Бразилии составлял порядка 3,8% в год, инфляция снизилась с 14,7% до 5%, а безработица упала с 10% до 7,3%.
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