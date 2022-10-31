Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента в Бразилии

До этого Силва уже занимал президентский пост с 2003 по 2010 гг. В этот период в стране были реализованы масштабные социально-экономические программы против бедности, голода, также большая часть населения получила доступ к высшему образованию. По данным Всемирного банка, уровень бедности в стране сократился почти в два раза, с 41,7% до 24%. Кроме того, средний рост ВВП Бразилии составлял порядка 3,8% в год, инфляция снизилась с 14,7% до 5%, а безработица упала с 10% до 7,3%.