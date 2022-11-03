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Патрушев назвал нападение на Черноморский флот террористическим актом

Ведомости

Нападение на корабли Черноморского флота, которые обеспечивали функционирование гуманитарного коридора в рамках зерновой инициативы, однозначно является террористическим актом, об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Россия согласилась на участие в зерновой сделке в целях украинского экспорта, однако вынуждена была приостановить в ней свое участие после террористической атаки против кораблей Черноморского флота… Нападение на суда, обеспечивающие функционирование гуманитарного коридора, нельзя расценить иначе, как теракт», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

29 октября украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе. Согласно заявлению Минобороны РФ, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки. После этого Россия приостановила участие в зерновой сделке.

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Накануне, 2 ноября, представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке после получения письменных гарантий от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России. В ведомстве отметили роль Турции и ООН, благодаря которым это стало возможным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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