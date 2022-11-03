Патрушев назвал нападение на Черноморский флот террористическим актом

«Россия согласилась на участие в зерновой сделке в целях украинского экспорта, однако вынуждена была приостановить в ней свое участие после террористической атаки против кораблей Черноморского флота… Нападение на суда, обеспечивающие функционирование гуманитарного коридора, нельзя расценить иначе, как теракт», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).