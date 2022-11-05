МИД встревожили позиции ФРГ и Японии, не поддержавших резолюцию против нацизма
Западные страны отбросили попытки прикрыть свой отказ от поддержки российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма, особую тревогу у России вызывают позиции Германии и Японии, говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.
Резолюция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» была принята 4 ноября на заседании третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
За документ, соавторами которого также стало 31 государство, проголосовали 105 стран, против выступили 52 делегации, 15 — воздержались, уточнила Захарова.
По ее словам, резолюция «осудила прославление нацистского движения и обеление бывших членов организации СС, включая подразделения «Ваффен-СС»». Представитель ведомства упомянула ситуацию с продолжающимся сносом советских памятников «борцам с нацизмом и фашизмом и воинам-освободителям». Захарова заявила, что в разных странах эта «война приобрела характер государственной политики». Авторы документа также возмущены проведением «маршей в целях прославления нацистов и их пособников, факельных шествий неонацистов и радикальных националистов».
Принятие резолюции омрачили «попытки откровенной политизации и сведения счетов с Россией», их осуществляли западные страны, добавили в МИДе.
«Коллективный Запад, в частности страны Евросоюза, на этот раз отбросил последние попытки прикрыть свой отказ от поддержки резолюции нелепыми оправданиями о свободе собраний и слова и выступил против международных усилий в борьбе с агрессивными проявлениями расизма и ксенофобии. Особую тревогу вызывают позиции Германии и Японии», — сообщила Захарова.
Как считают в МИДе, потакание этих стран «опасным тенденциям с учетом черных страниц» в их истории заставляет задуматься» о том, куда движется Запад. По мнению Захаровой, принятие резолюции внесет «вклад в дело искоренения расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».
Ранее уполномоченный МИДа по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев рассказал, что Италия, Австрия и Германия проголосовали против российской резолюции.
«На моей памяти это первый случай в истории. Даже когда в 2011 г. был раскол в рядах Евросоюза и часть государств — членов ЕС проголосовала против, а часть воздержалась, представители Германии, Италии и Австрии нас клятвенно заверяли, что они никогда по принципиальным соображениям не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма», — сказал Лукьянцев.
В декабре прошлого года за принятие резолюции России по борьбе с героизацией нацизма проголосовали 130 стран, воздержались 49 стран, в их числе Франция, Германия, Нидерланды и Польша. Против выступили только США и Украина.