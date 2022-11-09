Мэром Краснодара стал вице-губернатор Евгений Наумов
Вице-губернатор Краснодарского края по вопросам строительства Евгений Наумов избран мэром Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«За кандидатуру нового главы столицы Кубани депутаты проголосовали на 47-м внеочередном заседании городской Думы Краснодара 7-го созыва», — говорится в сообщении.
Всего на должность главы Краснодара претендовали пять кандидатов. Уточняется, что Наумов выступал первым, он набрал 70 баллов. За вице-губернатора Кубани проголосовали 40 депутатов.
«Коммерсантъ» со ссылкой на главу фракции КПРФ Александра Сафронова сообщил, что конкурс на пост мэра не обошелся без скандала. Так, участвовать в голосовании отказалась КПРФ в знак протеста против процедуры избрания. Сафронов уточнил, что партия выступает за возврат прямых выборов мэра.
Евгений Наумов родился в Краснодаре в 1980 г. Он окончил автомобильно-дорожный факультет КубГТУ по специальности «инженер-менеджер», а в 2006 г. прошел переподготовку по специальности «муниципальные финансы». Кроме того, в 2013 г. Наумов получил второе высшее на юридическом факультете Кубанского государственного университета.
Отмечается, что строить карьеру он начал с должности главного специалиста департамента финансов администрации Краснодара. В 2010 г. Наумов получил должность заместителя начальника управления по жилищным вопросам администрации города, а уже в 2013 г. возглавил это управление. Спустя семь лет он стал первым заместителем главы столицы Кубани. А с 2021 г. занимал должность вице-губернатора Краснодарского края.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса