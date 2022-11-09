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Мэром Краснодара стал вице-губернатор Евгений Наумов

Ведомости

Вице-губернатор Краснодарского края по вопросам строительства Евгений Наумов избран мэром Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«За кандидатуру нового главы столицы Кубани депутаты проголосовали на 47-м внеочередном заседании городской Думы Краснодара 7-го созыва», — говорится в сообщении.

Всего на должность главы Краснодара претендовали пять кандидатов. Уточняется, что Наумов выступал первым, он набрал 70 баллов. За вице-губернатора Кубани проголосовали 40 депутатов.

«Коммерсантъ» со ссылкой на главу фракции КПРФ Александра Сафронова сообщил, что конкурс на пост мэра не обошелся без скандала. Так, участвовать в голосовании отказалась КПРФ в знак протеста против процедуры избрания. Сафронов уточнил, что партия выступает за возврат прямых выборов мэра.

До Наумова мэром города был Андрей Алексеенко. В августе 2022 г. он подал заявление в городскую думу о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. Позже стало известно, что Алексеенко возглавил совет министров Харьковской области.

Евгений Наумов родился в Краснодаре в 1980 г. Он окончил автомобильно-дорожный факультет КубГТУ по специальности «инженер-менеджер», а в 2006 г. прошел переподготовку по специальности «муниципальные финансы». Кроме того, в 2013 г. Наумов получил второе высшее на юридическом факультете Кубанского государственного университета.

Отмечается, что строить карьеру он начал с должности главного специалиста департамента финансов администрации Краснодара. В 2010 г. Наумов получил должность заместителя начальника управления по жилищным вопросам администрации города, а уже в 2013 г. возглавил это управление. Спустя семь лет он стал первым заместителем главы столицы Кубани. А с 2021 г. занимал должность вице-губернатора Краснодарского края.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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