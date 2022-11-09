Мэром Краснодара стал вице-губернатор Евгений Наумов

Отмечается, что строить карьеру он начал с должности главного специалиста департамента финансов администрации Краснодара. В 2010 г. Наумов получил должность заместителя начальника управления по жилищным вопросам администрации города, а уже в 2013 г. возглавил это управление. Спустя семь лет он стал первым заместителем главы столицы Кубани. А с 2021 г. занимал должность вице-губернатора Краснодарского края.