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В Госдуме предложили освободить от мобилизации отцов четырех детей до 18 лет

Ведомости

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении отсрочки по призыву на военную службу по мобилизации семьям с четырьмя детьми до 18 лет. Сейчас максимальный возраст детей, при котором многодетные отцы освобождаются от мобилизации, составляет 16 лет.

Авторы законопроекта в пояснительной записке обратили внимание на то, что в соответствии с законодательством, ребенком в России считается лицо, не достигшее 18-летия. В правительстве поддержали повышение возраста детей.

«Считаем необходимым внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, подняв возраст детей до 18 лет», – говорится в документе.

Член фракции КПРФ Олег Смолин в пояснительной записке также отметил, что «в период частичной мобилизации и в современных условиях» улучшение демографических показателей остается приоритетной задачей для дальнейшего развития России.

Сейчас право на отсрочку предоставляется отцам, имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, беременным (не менее 22 недель) женщинам, а также матерям хотя бы одного ребенка до 16 лет. От мобилизации освобождаются и отцы трех детей до 16 лет, если их жены беременны не менее 22 недель.

Среди авторов законопроектов – лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и др.

Ранее в Госдуме сообщили также о внесении поправок, в соответствии с которыми от призыва будут освобождаться отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье. 

Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о ее завершении. В ходе встречи с президентом глава Минобороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции, еще 218 000 проходят подготовку на полигонах. Всего планировалось призвать 300 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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