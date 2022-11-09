В Госдуме предложили освободить от мобилизации отцов четырех детей до 18 лет
Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении отсрочки по призыву на военную службу по мобилизации семьям с четырьмя детьми до 18 лет. Сейчас максимальный возраст детей, при котором многодетные отцы освобождаются от мобилизации, составляет 16 лет.
Авторы законопроекта в пояснительной записке обратили внимание на то, что в соответствии с законодательством, ребенком в России считается лицо, не достигшее 18-летия. В правительстве поддержали повышение возраста детей.
«Считаем необходимым внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, подняв возраст детей до 18 лет», – говорится в документе.
Член фракции КПРФ Олег Смолин в пояснительной записке также отметил, что «в период частичной мобилизации и в современных условиях» улучшение демографических показателей остается приоритетной задачей для дальнейшего развития России.
Сейчас право на отсрочку предоставляется отцам, имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, беременным (не менее 22 недель) женщинам, а также матерям хотя бы одного ребенка до 16 лет. От мобилизации освобождаются и отцы трех детей до 16 лет, если их жены беременны не менее 22 недель.
Среди авторов законопроектов – лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и др.
Ранее в Госдуме сообщили также о внесении поправок, в соответствии с которыми от призыва будут освобождаться отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье.
Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о ее завершении. В ходе встречи с президентом глава Минобороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции, еще 218 000 проходят подготовку на полигонах. Всего планировалось призвать 300 000 человек.
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