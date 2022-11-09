В Госдуме предложили освободить от мобилизации отцов четырех детей до 18 лет

Сейчас право на отсрочку предоставляется отцам, имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, беременным (не менее 22 недель) женщинам, а также матерям хотя бы одного ребенка до 16 лет. От мобилизации освобождаются и отцы трех детей до 16 лет, если их жены беременны не менее 22 недель.