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Общество

Отцов детей-инвалидов освободят от мобилизации

Ведомости

Призыву в рамках частичной мобилизации не будут подлежать отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье, об этом сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина в своем Telegram-канале.

«Еще одна поправка внесена в директиву [Генштаба] о том, что освобождаются от мобилизации отцы, воспитывающие детей-инвалидов независимо от количества детей в семье», — сказала она.

Также Останина добавила, что в директиву была внесена поправка об освобождении от призыва в рамках частичной мобилизации отцов двоих детей, если жена находится на 22 неделе беременности.

На прошлой неделе Останина сообщила, что отцы одного ребенка также могут быть освобождены от частичной мобилизации, если их жены беременны двойней уже более 22 недель. «Если будет справка [о двойне] от наблюдающего врача-гинеколога, понятно, что это семья, где трое детей уже. Таких семей немного», — сказала она по итогам встречи с замминистра обороны РФ Николаем Панковым (цит. по ТАСС). Останина попросила в таких исключительных случаях обращаться в Госдуму.

Ранее по теме: Володин сообщил об отзыве более 9500 многодетных отцов из воинских частей

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации теперь будут получать отцы троих детей до 16 лет, а не четверых, как это было раньше. «Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», – рассказал он.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 14 октября президент анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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