Отцов детей-инвалидов освободят от мобилизации
Призыву в рамках частичной мобилизации не будут подлежать отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье, об этом сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина в своем Telegram-канале.
«Еще одна поправка внесена в директиву [Генштаба] о том, что освобождаются от мобилизации отцы, воспитывающие детей-инвалидов независимо от количества детей в семье», — сказала она.
Также Останина добавила, что в директиву была внесена поправка об освобождении от призыва в рамках частичной мобилизации отцов двоих детей, если жена находится на 22 неделе беременности.
На прошлой неделе Останина сообщила, что отцы одного ребенка также могут быть освобождены от частичной мобилизации, если их жены беременны двойней уже более 22 недель. «Если будет справка [о двойне] от наблюдающего врача-гинеколога, понятно, что это семья, где трое детей уже. Таких семей немного», — сказала она по итогам встречи с замминистра обороны РФ Николаем Панковым (цит. по ТАСС). Останина попросила в таких исключительных случаях обращаться в Госдуму.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации теперь будут получать отцы троих детей до 16 лет, а не четверых, как это было раньше. «Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», – рассказал он.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 14 октября президент анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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