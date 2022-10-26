Отцов детей-инвалидов освободят от мобилизации

На прошлой неделе Останина сообщила, что отцы одного ребенка также могут быть освобождены от частичной мобилизации, если их жены беременны двойней уже более 22 недель. «Если будет справка [о двойне] от наблюдающего врача-гинеколога, понятно, что это семья, где трое детей уже. Таких семей немного», — сказала она по итогам встречи с замминистра обороны РФ Николаем Панковым (цит. по ТАСС). Останина попросила в таких исключительных случаях обращаться в Госдуму.