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Путин и Пашинян обсудили подготовку к сессии ОДКБ и сочинские договоренности

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого стороны обсудили проведение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждены вопросы подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет под председательством армянской стороны в Ереване 23 ноября 2022 г.», – говорится в сообщении.

В пресс-службе армянского премьера добавили, что лидеры двух стран также обсудили повестку визита Путина в Армению 22 ноября и реализацию договоренностей, достигнутых на трехсторонней встрече в Сочи 31 октября.

31 октября в Сочи состоялись трехсторонние переговоры Путина с Пашиняном, а также президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В рамках этой встречи Путин заявил, что мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет и о составляющих этого документа говорить преждевременно. При этом Армения и Азербайджан договорились отказаться от применения силы при решении спорных вопросов.

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. Однако после этого точечные столкновения происходили неоднократно, стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и обстрелах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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