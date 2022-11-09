Путин и Пашинян обсудили подготовку к сессии ОДКБ и сочинские договоренности
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого стороны обсудили проведение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщается на сайте Кремля.
«Обсуждены вопросы подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет под председательством армянской стороны в Ереване 23 ноября 2022 г.», – говорится в сообщении.
В пресс-службе армянского премьера добавили, что лидеры двух стран также обсудили повестку визита Путина в Армению 22 ноября и реализацию договоренностей, достигнутых на трехсторонней встрече в Сочи 31 октября.
31 октября в Сочи состоялись трехсторонние переговоры Путина с Пашиняном, а также президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В рамках этой встречи Путин заявил, что мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет и о составляющих этого документа говорить преждевременно. При этом Армения и Азербайджан договорились отказаться от применения силы при решении спорных вопросов.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. Однако после этого точечные столкновения происходили неоднократно, стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и обстрелах.
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