В администрации Снигиревки заявили о провале наступления украинских войск

Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на Херсонском направлении за Днепр. Этому предшествовал доклад об обстановке в зоне СВО командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина. Командующий заявил, что наиболее целесообразным вариантом действий в зоне спецоперации является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Он обосновал это тем, что украинская сторона может пойти на дальнейшее увеличение пропуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины.