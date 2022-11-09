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В администрации Снигиревки заявили о провале наступления украинских войск

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку наступления на Снигиревку в Херсонской области, сообщил мэр города Юрий Барбашов, передают «РИА Новости».

«Никаких успехов они не достигли, по моим данным, потеряли вчера около двух взводов», – рассказал он.

Глава городской администрации добавил, что украинское командование собирается направить туда дополнительные силы, но «личный состав от этого не в восторге». В городе сейчас нет украинских военных, добавил Барбашов.

Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на Херсонском направлении за Днепр. Этому предшествовал доклад об обстановке в зоне СВО командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина. Командующий заявил, что наиболее целесообразным вариантом действий в зоне спецоперации является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Он обосновал это тем, что украинская сторона может пойти на дальнейшее увеличение пропуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины.

ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области с начала октября. На фоне регулярных обстрелов власти региона заявили об эвакуации на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50 000—60 000 человек мирного населения. Уже 1 ноября в Херсонской области сообщили о планах эвакуировать 70 000 человек с левого берега Днепра. 4 ноября президент Владимир Путин заявил о необходимости вывезти жителей Херсона из «зоны наиболее опасных военных действий».

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Ранее по теме: Шойгу приказал приступить к отводу российских войск за Днепр

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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