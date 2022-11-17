Пелоси покинет пост главы демократов в палате представителей США
Нэнси Пелоси уходит с поста лидера фракции Демократической партии в палате представителей конгресса США. Об этом она сообщила в ходе своего выступлении на заседании нижней палаты американского парламента.
«С огромной уверенностью в нашей фракции я не буду добиваться переизбрания в качестве лидера демократов в [приступающем к работе в январе] конгрессе следующего созыва», — заявила Пелоси (цитата по ТАСС).
При этом политик останется работать в нижней палате американского конгресса. Она также призвала республиканцев и демократов объединить усилия, невзирая на различия в политических взглядах.
Пелоси стала депутатом палаты представителей США в 1987 г. Она занимала пост спикера нижней палаты американского парламента с 2007 по 2011 гг., став первой женщиной в истории США на этом посту. В 2019 г. была переизбрана на ту же должность.
8 ноября в США прошли промежуточные выборы, в ходе которых был переизбран весь конгресс и треть сената. Кроме того, в 36 штатах из 50 состоялись выборы губернаторов.
Накануне, 16 ноября, президент США Джо Байден поздравил лидера республиканцев Кевина Маккарти с получением фракцией большинства в палате представителей конгресса США. Американский лидер также заявил, что готов работать с республиканцами в нижней палате «на благо работающих семей».
Ранее о том, что республиканцы получили контроль над нижней палатой конгресса США, сообщили телеканалы CNN и NBC. По их данным, республиканцы набрали 218 голосов, необходимых для того, чтобы получить большинство в палате представителей. При этом в сенате лидирующие позиции сохранили демократы, набрав 50 голосов против 49 у республиканцев.
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