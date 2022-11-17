Пелоси покинет пост главы демократов в палате представителей США

Ранее о том, что республиканцы получили контроль над нижней палатой конгресса США, сообщили телеканалы CNN и NBC. По их данным, республиканцы набрали 218 голосов, необходимых для того, чтобы получить большинство в палате представителей. При этом в сенате лидирующие позиции сохранили демократы, набрав 50 голосов против 49 у республиканцев.