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Байден поздравил республиканцев с большинством в палате представителей США

Ведомости

Президент США Джо Байден от демократической партии поздравил республиканцев с получением большинства в палате представителей конгресса США. Его заявление опубликовал Белый дом. 

«Я поздравляю лидера [республиканцев Кевина] Маккарти с тем, что республиканцы получили большинство в Палате представителей, и я готов работать с республиканцами в Палате представителей, чтобы добиться результатов для работающих семей», — сказал он. 

Байден также подчеркнул, что прошедшие 8 ноября выборы в конгресс продемонстрировали устойчивость американской демократии, поскольку было «решительно заявлено, что в США преобладает воля народа».  

О том, что республиканцы получили контроль над нижней палатой конгресса США, сообщили телеканалы CNN и NBC. По их данным, республиканцы набрали 218 голосов, необходимых для того, чтобы получить контроль над палатой представителей. При этом в сенате лидирующие позиции сохранили демократы, набрав 50 голосов против 49 у республиканцев.  

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8 ноября в США прошли промежуточные выборы, в ходе которых был переизбран весь конгресс и треть сената. Кроме того, в 36 штатах из 50 прошли выборы губернаторов. 

До начала выборов Байден в ходе мероприятия по сбору средств в Чикаго сообщил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс его правление ждут «ужасные два года». «Однако хорошие новости заключаются в том, что у меня будет ручка для подписания вето», — приводит его слова The Wall Street Journal. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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