Байден поздравил республиканцев с большинством в палате представителей США
Президент США Джо Байден от демократической партии поздравил республиканцев с получением большинства в палате представителей конгресса США. Его заявление опубликовал Белый дом.
«Я поздравляю лидера [республиканцев Кевина] Маккарти с тем, что республиканцы получили большинство в Палате представителей, и я готов работать с республиканцами в Палате представителей, чтобы добиться результатов для работающих семей», — сказал он.
Байден также подчеркнул, что прошедшие 8 ноября выборы в конгресс продемонстрировали устойчивость американской демократии, поскольку было «решительно заявлено, что в США преобладает воля народа».
О том, что республиканцы получили контроль над нижней палатой конгресса США, сообщили телеканалы CNN и NBC. По их данным, республиканцы набрали 218 голосов, необходимых для того, чтобы получить контроль над палатой представителей. При этом в сенате лидирующие позиции сохранили демократы, набрав 50 голосов против 49 у республиканцев.
8 ноября в США прошли промежуточные выборы, в ходе которых был переизбран весь конгресс и треть сената. Кроме того, в 36 штатах из 50 прошли выборы губернаторов.
До начала выборов Байден в ходе мероприятия по сбору средств в Чикаго сообщил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс его правление ждут «ужасные два года». «Однако хорошие новости заключаются в том, что у меня будет ручка для подписания вето», — приводит его слова The Wall Street Journal.
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