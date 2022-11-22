Киев подготовил санкции против связанных с ВПК России
Минэкономики Украины подготовило санкции в отношении 3000 человек и организаций, связанных с военно-промышленным комплексом России, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В санкционный список вошли лица из российского военного руководства, предприятия и учреждения ВПК России, а также компании и лица, осуществляющие поставки для российского ВПК.
Данные санкции вступят в силу после рассмотрения Советом нацбезопасности Украины.
Ранее в октябре Киев ввел санкции в отношении более 3800 российских лиц и компаний. Под ограничения попали, в частности, российские бизнесмены Роман Абрамович, Леонид Михельсон, Сулейман Керимов, Аркадий Ротенберг, Михаил Прохоров и еще около 250 бизнесменов.
Под санкции также попали более 1300 российских компаний и организаций, среди которых Альфа-банк и Московский кредитный банк, «Ростелеком», РФПИ, «Русгидро», «Алроса», «Росгосстрах» и др. Санкции подразумевают, в частности, блокировку активов на территории Украины и вводятся на срок пять-десять лет.
5 августа правительство Украины утвердило указ Зеленского об изъятии в пользу государства 903 российских активов. Помимо активов, принадлежащих российскому государству, Киев планирует конфисковать принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России активы, а также активы российских банков. Кроме того, Украина намерена добиваться конфискации российских активов за рубежом.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса