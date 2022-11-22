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Политика

Киев подготовил санкции против связанных с ВПК России

Ведомости

Минэкономики Украины подготовило санкции в отношении 3000 человек и организаций, связанных с военно-промышленным комплексом России, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В санкционный список вошли лица из российского военного руководства, предприятия и учреждения ВПК России, а также компании и лица, осуществляющие поставки для российского ВПК.

Данные санкции вступят в силу после рассмотрения Советом нацбезопасности Украины.

Ранее в октябре Киев ввел санкции в отношении более 3800 российских лиц и компаний. Под ограничения попали, в частности, российские бизнесмены Роман Абрамович, Леонид Михельсон, Сулейман Керимов, Аркадий Ротенберг, Михаил Прохоров и еще около 250 бизнесменов.

Под санкции также попали более 1300 российских компаний и организаций, среди которых Альфа-банк и Московский кредитный банк, «Ростелеком», РФПИ, «Русгидро», «Алроса», «Росгосстрах» и др. Санкции подразумевают, в частности, блокировку активов на территории Украины и вводятся на срок пять-десять лет.

5 августа правительство Украины утвердило указ Зеленского об изъятии в пользу государства 903 российских активов. Помимо активов, принадлежащих российскому государству, Киев планирует конфисковать принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России активы, а также активы российских банков. Кроме того, Украина намерена добиваться конфискации российских активов за рубежом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных