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В Эстонии намерены снести или заменить 244 советских памятника

Ведомости

Специально созданная при правительстве Эстонии комиссия рекомендовала снести или заменить 244 советских памятника, сообщил местный телеканал ERR.

При этом уже 56 памятников убраны, еще 74 монумента были признаны «нейтральными». Всего комиссия проанализировала 322 памятника, из которых 213 – это памятники на воинских захоронениях.

Некоторые монументы при этом в комиссии сочли обладающими высокой художественной ценностью, в частности, предлагается сохранить мемориал Техумарди и расположенную там братскую могилу погибших во Второй мировой войне, однако табличку с текстом все-таки рекомендовано пересмотреть. В отношении мемориала Маарьямяэ в Таллине эксперты рекомендовали провести общественное обсуждение.

За последние несколько месяцев власти стран Балтии и Польши не раз заявляли о намерении снести памятники, посвященные героям Второй мировой войны. В августе в Риге начался демонтаж памятника советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. В начале сентября власти Вильнюса сообщили о планах демонтировать памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище.

Москва такой шаг осудила. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия латвийских властей проявлением неонацизма. В Кремле назвали снос монументов «войной с историей», однако возможностей помешать этому у российских властей нет, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В начале сентября президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не сможет «понять и принять» снос памятников советским воинам, а подобные шаги, которые предпринимаются в европейских странах, вызывают «боль в сердце». Такие действия российский лидер охарактеризовал как «циничное предательство» своих предков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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