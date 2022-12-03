Швеция передала Турции осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана

В начале ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию ратифицировать соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в альянс, поскольку, по его словам, страны выполнили все требования, выдвинутые Анкарой. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу не согласился с генсеком альянса. Он заявил, что Анкара не считает, что Швеция и Финляндия выполнили условия договоренностей для их вступления в НАТО. В то же время Bloomberg со ссылкой на источники утверждал, что Турция не собирается ратифицировать соглашения до конца этого года. Агентство считает, что Анкара будет тянуть с решением до президентских выборов, которые пройдут в июне.