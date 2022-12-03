Швеция передала Турции осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана
Власти Швеции экстрадировали в Турцию члена Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Осужденного за членство в РПК Махмута Тата передали Турции 2 декабря, пишет Anadolu.
Махмут Тат, как пишет агентство, был приговорен к шести годам и 10 месяцам тюремного заключения в Швеции после ареста по обвинению в членстве в РПК. В 2015 г. из-за приговора он подал прошение о предоставлении убежища в Швеции, но получил отказ.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 г. на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Турция заблокировала их рассмотрение, потому что скандинавские страны якобы поддерживают РПК.
28 июня министры иностранных дел трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, подтверждающий поддержку турецкой стороной вступления стран в НАТО. Турция, по заявлению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в переговорах получила все, что хотела: в частности, Финляндия и Швеция согласились на полное сотрудничество в борьбе с РПК и ее ответвлениями и на снятие эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности.
На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде Эрдоган заявил, что Швеция взяла на себя обязательства по выдаче Турции 73 человек, которые, по мнению турецкого правительства, причастны к террористической деятельности. В Финляндии заявляли, что не будут выдавать своих граждан другим странам ни при каких условиях.
В начале ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию ратифицировать соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в альянс, поскольку, по его словам, страны выполнили все требования, выдвинутые Анкарой. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу не согласился с генсеком альянса. Он заявил, что Анкара не считает, что Швеция и Финляндия выполнили условия договоренностей для их вступления в НАТО. В то же время Bloomberg со ссылкой на источники утверждал, что Турция не собирается ратифицировать соглашения до конца этого года. Агентство считает, что Анкара будет тянуть с решением до президентских выборов, которые пройдут в июне.
В конце ноября Чавушоглу заявил, что переговорный процесс по вступлению Швеции и Финляндии в альянс идет в позитивном ключе, однако власти этих стран еще не приняли конкретных шагов по реализации достигнутых с Турцией договоренностей. Единственными странами, которые до сих пор не одобрили вступление Финляндии и Швеции в НАТО, являются Венгрия и Турция.