Песков: Путин со временем посетит Донбасс
Президент РФ Владимир Путин со временем посетит Донбасс, поскольку это регион России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Со временем это произойдет, конечно, это же регион Российской Федерации», — сказал Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).
В августе Донбасс впервые с начала спецоперации посетил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он встретился с врио глав ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Кроме того, в конце октября бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что находится в зоне боевых действий в Запорожской области. Он взял себе позывной «Космос».
На этой неделе стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции и встретился с мобилизованными солдатами ВС РФ. Ранее Луганск посетил Песков, чтобы провести обучение для представителей СМИ и пресс-служб. В июле в ЛНР впервые побывал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.