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Песков: Путин со временем посетит Донбасс

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин со временем посетит Донбасс, поскольку это регион России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Со временем это произойдет, конечно, это же регион Российской Федерации», — сказал Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

В августе Донбасс впервые с начала спецоперации посетил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он встретился с врио глав ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Кроме того, в конце октября бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что находится в зоне боевых действий в Запорожской области. Он взял себе позывной «Космос».

На этой неделе стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции и встретился с мобилизованными солдатами ВС РФ. Ранее Луганск посетил Песков, чтобы провести обучение для представителей СМИ и пресс-служб. В июле в ЛНР впервые побывал спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных