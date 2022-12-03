Песков: Путин со временем посетит Донбасс

В августе Донбасс впервые с начала спецоперации посетил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он встретился с врио глав ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Кроме того, в конце октября бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что находится в зоне боевых действий в Запорожской области. Он взял себе позывной «Космос».