Шольц призвал защищать западные ценности без разделения мира на блоки
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал западные страны защищать свои ценности, но при этом не допустить нового разделения мира на блоки. Об этом он написал в статье для журнала Foreign Affairs.
«Мы также должны избегать соблазна вновь разделить мир на блоки. Это означает приложить все усилия для налаживания новых партнерских отношений, прагматично и без идеологических шор», — отметил Шольц.
По его словам, западным странам следует защищать открытые общества, отстаивать демократические ценности, усиливать альянсы и партнерство.
О трансформации миропорядка ранее говорил и президент России Владимир Путин. По его словам, однополярная гегемония в мире неумолимо рушится, вместе с тем идет формирование более справедливого мироустройства. Президент считает, что Запад «категорически не желает мириться» с новой реальностью. «Все из этого вытекающее мы видим», — подчеркнул Путин.
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