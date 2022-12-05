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Шольц призвал защищать западные ценности без разделения мира на блоки

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал западные страны защищать свои ценности, но при этом не допустить нового разделения мира на блоки. Об этом он написал в статье для журнала Foreign Affairs.

«Мы также должны избегать соблазна вновь разделить мир на блоки. Это означает приложить все усилия для налаживания новых партнерских отношений, прагматично и без идеологических шор», — отметил Шольц.

По его словам, западным странам следует защищать открытые общества, отстаивать демократические ценности, усиливать альянсы и партнерство.

О трансформации миропорядка ранее говорил и президент России Владимир Путин. По его словам, однополярная гегемония в мире неумолимо рушится, вместе с тем идет формирование более справедливого мироустройства. Президент считает, что Запад «категорически не желает мириться» с новой реальностью. «Все из этого вытекающее мы видим», — подчеркнул Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных