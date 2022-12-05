Шольц призвал защищать западные ценности без разделения мира на блоки

О трансформации миропорядка ранее говорил и президент России Владимир Путин. По его словам, однополярная гегемония в мире неумолимо рушится, вместе с тем идет формирование более справедливого мироустройства. Президент считает, что Запад «категорически не желает мириться» с новой реальностью. «Все из этого вытекающее мы видим», — подчеркнул Путин.