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Дина Болуарте стала первой женщиной-президентом Перу

Ведомости

Дина Болуарте, которая раньше занимала должность вице-президента Перу, приняла присягу и стала новым президентом страны после объявления импичмента Педро Кастильо, передает El Comercio. 

Уточняется, что Дина Болуарте стала первой женщиной-президентом Перу. В своей инаугурационной речи она осудила попытку совершить государственный переворот, который предпринял бывший президент Педро Кастильо. Она также обратила внимание на необходимость сформировать такое правительство, в которое вошли бы представители всех политических сил.

Прежний президент Кастильо, который руководил страной с июля 2021 г. и был отстранен от должности конгрессом Перу, был арестован «по подозрению в совершении мятежа в ущерб государству», а также из-за возможного участия в коррупционных преступлениях. За несколько часов до отстранения от должности он выступил с обращением, в котором отверг все обвинения в совершении коррупционных преступлений. 

Теперь в случае признания вины Кастильо по организации мятежа и совершении преступления против конституционного строя страны (ст. 346 УК Перу) ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. 

Это не первая попытка парламента отстранить Кастильо от должности. В частности, парламент уже пытался выдвинуть импичмент президенту в декабре 2021 г. и в марте этого года, однако попытки оказались провальными. 

Незадолго до заседания 7 декабря бывший президент распустил парламент, ввел в стране комендантский час и объявил о необходимости внести изменения в Конституцию и судебную систему Перу. Несмотря на это, заседание состоялось. В результате голосования отстранение Кастильо поддержали 101 человек при законодательно необходимых 87.

Прошлый президент Перу Мартин Вискарра, на место которого и пришел Кастильо, также был отстранен от должности в результате процедуры импичмента. Его обвиняли во взяточничестве, когда тот занимал пост губернатора региона Мокегуа в 2011–2014 гг. Он возглавлял Перу с 2018 по 2021 гг. Его предшественник Педро Пабло кучински также сложил свои полномочия досрочно — он подал в отставку перед голосованием по импичменту. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных