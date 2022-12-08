Дина Болуарте стала первой женщиной-президентом Перу
Дина Болуарте, которая раньше занимала должность вице-президента Перу, приняла присягу и стала новым президентом страны после объявления импичмента Педро Кастильо, передает El Comercio.
Уточняется, что Дина Болуарте стала первой женщиной-президентом Перу. В своей инаугурационной речи она осудила попытку совершить государственный переворот, который предпринял бывший президент Педро Кастильо. Она также обратила внимание на необходимость сформировать такое правительство, в которое вошли бы представители всех политических сил.
Прежний президент Кастильо, который руководил страной с июля 2021 г. и был отстранен от должности конгрессом Перу, был арестован «по подозрению в совершении мятежа в ущерб государству», а также из-за возможного участия в коррупционных преступлениях. За несколько часов до отстранения от должности он выступил с обращением, в котором отверг все обвинения в совершении коррупционных преступлений.
Теперь в случае признания вины Кастильо по организации мятежа и совершении преступления против конституционного строя страны (ст. 346 УК Перу) ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.
Это не первая попытка парламента отстранить Кастильо от должности. В частности, парламент уже пытался выдвинуть импичмент президенту в декабре 2021 г. и в марте этого года, однако попытки оказались провальными.
Незадолго до заседания 7 декабря бывший президент распустил парламент, ввел в стране комендантский час и объявил о необходимости внести изменения в Конституцию и судебную систему Перу. Несмотря на это, заседание состоялось. В результате голосования отстранение Кастильо поддержали 101 человек при законодательно необходимых 87.
Прошлый президент Перу Мартин Вискарра, на место которого и пришел Кастильо, также был отстранен от должности в результате процедуры импичмента. Его обвиняли во взяточничестве, когда тот занимал пост губернатора региона Мокегуа в 2011–2014 гг. Он возглавлял Перу с 2018 по 2021 гг. Его предшественник Педро Пабло кучински также сложил свои полномочия досрочно — он подал в отставку перед голосованием по импичменту.
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