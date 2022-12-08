Дина Болуарте стала первой женщиной-президентом Перу

Прошлый президент Перу Мартин Вискарра, на место которого и пришел Кастильо, также был отстранен от должности в результате процедуры импичмента. Его обвиняли во взяточничестве, когда тот занимал пост губернатора региона Мокегуа в 2011–2014 гг. Он возглавлял Перу с 2018 по 2021 гг. Его предшественник Педро Пабло кучински также сложил свои полномочия досрочно — он подал в отставку перед голосованием по импичменту.