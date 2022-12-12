Вучич назвал 11 декабря самым сложным днем на посту президента Сербии
По итогам заседания с членами Совета безопасности Сербии по поводу напряженности в Косове президент Сербии Александр Вучич назвал 11 декабря самым сложным днем для него в период, когда он занимал должность премьер-министра и президента страны, передает Pink.
«Сегодня [11 декабря] — для меня, во всяком случае, — самый тяжелый день с тех пор, как я президент Республики Сербии или глава правительства Сербии. <...> Наш народ переживает тяжелую ночь, и я должен быть с ним. У нас есть заверения от СДК (KFOR, Kosovo Force — международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косове. — "Ведомости"), что не будет никаких насильственных действий», — сказал он.
Обстановка в регионе обострилась 10 декабря после того, как на пункте пропуска «Ярине» был задержан этнический серб и бывший полицейский косовской полиции Деян Пантич за предполагаемое нападение на избирательную комиссию. Сербское население в ответ начало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП, и вышло на акции протеста. Одной из целей этой акции было недопущение перевозки Пантича в Приштину.
Затем к баррикадам были стянуты патрули миссии Евросоюза в Косове (EULEX), а также сотрудники международных сил безопасности под руководством НАТО в Косове и Метохии (KFOR). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в Twitter предупредил, что ЕС не потерпит нападений на свою миссию, и потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады». Премьер Косова Альбин Курти заявил, что обратился к миссии НАТО KFOR по поводу возведенных сербами баррикад, и добавил, что ждет ответа до вечера 11 декабря, после чего пообещал разобрать их собственными силами. После этого Вучич созвал экстренное заседание Совбеза страны.