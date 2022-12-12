Вучич назвал 11 декабря самым сложным днем на посту президента Сербии

«Сегодня [11 декабря] — для меня, во всяком случае, — самый тяжелый день с тех пор, как я президент Республики Сербии или глава правительства Сербии. <...> Наш народ переживает тяжелую ночь, и я должен быть с ним. У нас есть заверения от СДК (KFOR, Kosovo Force — международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косове. — "Ведомости"), что не будет никаких насильственных действий», — сказал он.