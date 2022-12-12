Посол России в Сербии: ситуация вокруг Косова находится «на последней черте»

Затем к баррикадам были стянуты патрули миссии Евросоюза в Косове (EULEX), а также сотрудники международных сил безопасности под руководством НАТО в Косове и Метохии (KFOR). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в Twitter предупредил, что ЕС не потерпит нападений на свою миссию, и потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады». Премьер Косова Альбин Курти заявил, что обратился к миссии НАТО KFOR по поводу возведенных сербами баррикад, и добавил, что ждет ответа до вечера 11 декабря, после чего пообещал разобрать их собственными силами. После этого Вучич созвал экстренное заседание Совбеза страны.