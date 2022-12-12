Посол России в Сербии: ситуация вокруг Косова находится «на последней черте»
Ситуация вокруг Косова находится «на последней черте», за которой возможна горячая стадия противостояния, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
«Ситуация резко обостряется, и тенденция очень опасная, я бы сказал, что она находится на последней черте, за которой может наступить кровопролитие или горячая фаза противостояния», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сербский лидер Александр Вучич не обращался к российскому коллеге Владимиру Путину за помощью в связи с обострением косовского кризиса. Представитель Кремля добавил, что Москва выступает за то, чтобы права косовских сербов были «абсолютно обеспечены», и за то, чтобы стороны кризиса предпринимали усилия мирного характера.
Обстановка в регионе обострилась 10 декабря после того, как на пункте пропуска «Ярине» был задержан этнический серб и бывший полицейский косовской полиции Деян Пантич за предполагаемое нападение на избирательную комиссию. Сербское население в ответ начало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП, и вышло на акции протеста. Одной из целей этой акции было недопущение перевозки Пантича в Приштину.
Затем к баррикадам были стянуты патрули миссии Евросоюза в Косове (EULEX), а также сотрудники международных сил безопасности под руководством НАТО в Косове и Метохии (KFOR). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в Twitter предупредил, что ЕС не потерпит нападений на свою миссию, и потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады». Премьер Косова Альбин Курти заявил, что обратился к миссии НАТО KFOR по поводу возведенных сербами баррикад, и добавил, что ждет ответа до вечера 11 декабря, после чего пообещал разобрать их собственными силами. После этого Вучич созвал экстренное заседание Совбеза страны.