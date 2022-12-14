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Пушилин оценил нанесенный Украиной ущерб в 1,3 трлн рублей

Ведомости

С 2014 г. Украина нанесла Донецкой народной республике (ДНР) ущерб более чем в 1,3 трлн руб. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» врио главы республики Денис Пушилин.

«Если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 2014 г. — 1,3 трлн руб., даже более этой суммы», — заявил он.

Пушилин отметил, что названная цифра не учитывает ущерба от разрушений предприятий и критической инфраструктуры республики. По его словам, речь идет «о достаточно серьезной» сумме. Он добавил, что решать вопрос о возмещении ущерба от Украины будут после успешного завершения спецоперации.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что компенсацию жителям Донбасса также должны выплатить Франция и Германия, поскольку сложившаяся ситуация на Украине является следствием «лживой политики» этих стран. Он напомнил слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о минских соглашениях и подчеркнул, что неисполнение обязательств по ним не только ставит под сомнение доверие к европейским политикам, но и является преступлением.

22 февраля 2022 г. Россия признала независимость ДНР И ЛНР. После этого республики обратились к РФ за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками».

24 февраля началась спецоперация России на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных