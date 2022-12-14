Пушилин оценил нанесенный Украиной ущерб в 1,3 трлн рублей

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что компенсацию жителям Донбасса также должны выплатить Франция и Германия, поскольку сложившаяся ситуация на Украине является следствием «лживой политики» этих стран. Он напомнил слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о минских соглашениях и подчеркнул, что неисполнение обязательств по ним не только ставит под сомнение доверие к европейским политикам, но и является преступлением.