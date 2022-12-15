В Кремле прокомментировали слухи о смене главы российского МИД

Лавров возглавляет МИД с марта 2004 г., до этого, в период с 1994 по 2004 гг., он был постоянным представителем РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН. После отставки правительства в 2020 г. Лавров был вновь избран на пост министра иностранных дел.