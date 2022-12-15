В Кремле прокомментировали слухи о смене главы российского МИД
В Кремле не обсуждают вопросы, связанные с кадровыми перестановками в отношении главы МИД России Сергея Лаврова, поступающая об этом информация является слухами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Традиционно я вам отвечу — относитесь соответствующим образом к таким слухам», — сказал он.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о начавшихся обсуждениях вероятных кандидатов на пост главы МИД России после отставки Лаврова. Причина возможного ухода действующего министра со своего поста не уточнялась.
Лавров возглавляет МИД с марта 2004 г., до этого, в период с 1994 по 2004 гг., он был постоянным представителем РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН. После отставки правительства в 2020 г. Лавров был вновь избран на пост министра иностранных дел.